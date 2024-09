Les iPhone 16 ont beaucoup de gros défauts

Durant leur présentation, les iPhone 16 ne sont pas parvenus à dissiumler les défauts qui les animent bien malgré eux.

La keynote d’Apple du 9 septembre 2024 ne restera pas dans les annales. Manque de nouveautés, produits réchauffés, absence de prise de risque. On a envie d’oublier tout ça et d’arriver directement à septembre 2025.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus observent bien un généreux gap de puissance, mais c’est mécaniquement le résultat d’un ralentissement des iPhone 15 l’an dernier, lesquels étaient équipés de l’Apple A16, hérité des iPhone 14 Pro. De fait, on gagne cette année deux générations, les quatre iPhone 16 étant relogés à la même enseigne, à savoir avec un Apple A18.

Néanmoins, tout n’est pas rose et lorsque l’on s’attarde sur quelques détails, on peut prendre les iPhone 16 de base pour des produits un peu dépassés sur certains aspects.

Des défauts que nous avons relevés et qui seront des handicaps lors des tests de ces iPhone 16 et iPhone 16 Plus.

Des écrans bloqués en 60 Hz

Si les iPhone 16 Pro et Pro Max gagnent 0,2 pouce, les écrans des iPhone 16 et iPhone 16 Plus ne bougent pas d’un iota. Et outre leur diagonale, Apple ne touche pas non plus aux caractéristiques de leurs écrans, à savoir qu’ils restent bloqués à 60 Hz.

Une fréquence de rafraîchissement très basique que l’on ne trouve plus depuis longtemps sur les smartphones Android qui boxent dans la même catégorie tarifaire, soit plus ou moins 1000 euros.

Pire, du côté des partenaires de Google, on a du 120 Hz sur des appareils d’entrée de gamme, comme le Phone (2a) de Nothing, vendu 330 euros.

Bref, c’est une belle désillusion que nous offre Apple qui reste bloqué dans le passé. Même un Pixel 4 de 2019 proposait du 90 Hz…

Port USB-C en norme USB 2.0

Petite révolution des iPhone 15 : l’apparition de l’USB-C. Exit le lightning, Apple a été obligé de passer au connecteur universel pour se mettre en conformité avec la législation.

Une avancée qui n’est cependant pas complète sur toute la ligne puisqu’il marque le pas entre la gamme iPhone 16 classique et la gamme Pro.

Si ces derniers profitent des débits élevés de l’USB 3.0, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus restent bloqués à l’USB 2.0. En 2024, c’est lent, très lent !

Pour référence, l’USB 3.0 monte jusqu’à 10 Gbits alors que l’USB 2.0 plafonne à… 480 Mbits, un différentiel de x20 difficilement justifiable.

Stockage de base trop léger

128 Go, oui Apple propose toujours ses iPhone à plus de 1000 euros avec un stockage de base aussi léger.

Dans la plupart des cas, cela sera suffisant pour stocker quelques applications et ses photos de famille, mais dès lors que l’on veut exploiter un peu les fonctions de l’iPhone, on sera vite à court, ne serait-ce que parce qu’iOS 18 est beaucoup plus gourmand qu’iOS 17.

Sur mon iPhone 14 Pro, le système utilise environ 13 Go d’espace. Des retours d’utilisateurs de la bêta d’iOS 18 évoquent un système s’étalant sur plus de 30 Go.

Et si l’on se tourne vers les iPhone 16 Pro, clairement marketés pour la création vidéo, photo, musicale et bien les contenus viendront rapidement faire fondre l’espace restant.

Non, ce n’est pas parce que Google propose ses Pixel 9 en 128 Go qu’il fallait le suivre sur ce coup. Même Samsung a la décence de monter sa base à 256 Go sur ses Galaxy S24+ et S24 Ultra.

Pas d’Apple Intelligence en France

C’était couru d’avance, Apple prend le contrepied de l’Union européenne. L’Europe ayant voulu lui mettre des bâtons dans les roues avec le Digital Market Act (DMA), Cupertino n’a rien trouvé de mieux que de faire du boudin.

Oui parce que vu de l’extérieur, ça ressemble fort à de la chicanerie de cours d’école. Et les 13 milliards d’euros d’arriérés fiscaux réclamés par l’Europe ne vont rien arranger à l’affaire.

Bref, on a donc appris qu’Apple Intelligence, soit l’énorme nouveauté de 2024 chez Apple, ne sera pas disponible en France pour le moment.

Cette suite d’intelligence artificielle sera dans un premier temps disponible en anglais américain. Dans un second temps elle sera déployée dans d’autres pays anglophones, puis enfin en 2025 en français, mais…

Mais il existe bien d’autres pays qui utilisent le français. Aussi, avec l’Europe dans l’affaire, il y a de fortes chances qu’Apple choisisse de ne pas pousser Apple Intelligence chez nous.

Privés de leur atout-phare, les iPhone 16 ne font que laisser un peu plus de latitude aux anciennes générations et surtout ne semblent pas, sur le papier, réussir à justifier le renouvellement d’un iPhone 13, iPhone 14 ou iPhone 15.

