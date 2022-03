Android 13 : la pluie de notifs, c’est fini (sauf si ça vous fait envie)

On savait que cela devait bientôt arriver, la Developper Preview 2 d'Android 13 le confirme : les notifications vont passer en Opt-in. Un vrai changement de paradigme.

Il y a probablement peu d’expérience plus désagréable sur smartphones Android que de trouver une application parfaite pour votre usage, puis de commencer à recevoir une avalanche de notifications non désirées pour ruiner un peu le tableau. Fort heureusement, Android 13 va vous laisser le choix.

À chaque application installée, l’OS vous demandera si vous l’autorisez ou non à vous envoyer des notifications. Un vrai changement de paradigme, puisqu’avant, l’option était activée de base. Si on souhaitait couper les alertes, il fallait se rendre dans le menu notifications et choisir les apps un peu trop bavardes une par une. On passe donc d’une logique d’Opt-out, où l’on signe d’office avant de demander de sortir, à de l’Opt-in, où dès le départ, on nous demande si on veut embarquer dans le navire.

À quoi cela pourra ressembler ?

On savait que les équipes derrière la dernière version de l’OS y travaillaient, on en a désormais la confirmation avec la sortie de la Developper Preview 2 d’Android 13 qui intègre cette option, comme nous le fait savoir XDA. Par ailleurs, on apprend que « pour les apps qui visent Android 12 ou une version inférieure, les utilisateurs verront toujours une boîte de dialogue système qu’ils doivent accepter ou refuser », peut-on lire sur le site.

Voici à quoi pourrait ressembler la boîte de dialogue que vous pourriez apercevoir sur les futures versions d’Android 13.

Cela n’est pas sans rappeler la petite boîte de dialogue sur iOS 15 qui vous demande si vous souhaitez laisser une nouvelle application utiliser vos données personnelles.

De nombreuses apps basent une partie de leur business et de leurs revenus sur l’atout que représentent les notifications, jusqu’à peut-être en abuser. Avec cette nouvelle option, il va sans dire que la sobriété devrait s’imposer bien davantage. Reste à savoir si les utilisateurs accepteront les notifications en dehors de leurs apps de messagerie ou d’information.

