Android 13 signerait bel et bien la fin des notifications invasives

Android 13 devrait vous demander votre avis avant de vous envoyer des notifications sur une nouvelle application. Android Police confirme cette information avec la toute première capture d'écran du dispositif.

Nous connaissons tous cette scène. Vous venez d’installer une application sur votre smartphone qui correspond parfaitement au besoin que vous en aviez. La configuration s’est bien passée, votre compte est créé en bonne et due forme. Vous entrevoyez déjà une relation de long terme avec cette nouvelle application.

Et puis patatras. Le petit logiciel dont vous ne disiez que du bien se transforme soudainement en torrent de notifications intempestives. Avouez que ça casse un peu l’ambiance.

L’opt in privilégié

Cette petite scène anodine pourrait bien prendre fin avec Android 13 (Tiramisu). C’est en tout cas ce qu’avançait Android Police (via XDA) le 23 décembre dernier. La nouvelle version de l’OS devrait faire passer les notifications en opt in, sous-entendu vous ne serez plus inscrit automatiquement aux notifications des apps que vous venez d’installer, mais l’application devra avoir votre accord pour pouvoir vous en envoyer.

À l’instar du choix offert par iOS d’être suivi ou non par les applications installées sur les iPhone, Google offrirait là un vrai gain de confort pour les utilisateurs.

Maintenant le site spécialisé affirme pouvoir confirmer cette information avec une capture d’écran de la demande d’autorisation.

On peut difficilement faire plus claire que cette fenêtre. Le choix est binaire et c’est tant mieux. Étant donné qu’on imagine mal les utilisateurs cliquer sur « autoriser » à chaque fois, Android 13 pourrait mettre à mal le futur des notifications sur smartphones.

