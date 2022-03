Android 13 Developer Preview 2 est arrivée, la dernière avant la version bêta

Comme prévu, la Developer Preview 2 d'Android 13 se déploie sur les smartphones compatibles. Il s'agit surtout d'une étape de transition avant de goûter enfin la première version bêta qui se prépare pour le mois prochain.

La Developer Preview 2 d’Android 13 a été déployée, jeudi, et peut ainsi être téléchargée sur les smartphones Pixel compatibles. C’est surtout le signe que la version bêta approche à grands pas.

En effet, il faut rappeler qu’une version DP d’Android est surtout destinée aux développeurs d’applications afin de pouvoir réaliser le travail préparatoire et s’adapter aux nouvelles fonctions de l’OS. En revanche, une bêta se rapproche bien plus de la version finalisée et permet à davantage d’utilisateurs de jeter un œil anticipé à la future mouture du système d’exploitation.

Les équipes de Google décrivent ainsi cette Developer Preview 2 d’Android 13 comme une « mise à jour incrémentielle avec des fonctionnalités supplémentaires, des API et des changements de comportement ». Pas d’incroyables bouleversements en vue par rapport à la DP1. Nous l’avons quand même installée sur l’un des smartphones de la rédaction de Frandroid afin d’y déceler une potentielle nouveauté intéressante.

En attendant la bêta en avril

Google appelle aussi les développeurs à continuer d’envoyer leurs commentaires tout en se préparant pour la version bêta grand public. L’occasion pour le géant américain de partager à nouveau la timeline d’Android 13.

Dans un petit mois, en avril prochain, la bêta 1 d’Android 13 sera disponible.

Les smartphones compatibles avec Android 13 DP2

Pour l’instant, les smartphones compatibles avec la DP2 d’Android 13 restent strictement les mêmes que sur la DP1.

Pendant la phase bêta, des appareils d’autres marques devraient enfin rejoindre le programme à leur tour.

