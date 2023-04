Ce smartphone Fairphone est sorti en 2019 : il passe quand même à Android 13

Les Fairphone 3 et Fairphone 3 Plus sont respectivement sortis en 2019 et 2020. Plusieurs années après leur sortie, ils profitent encore d'une mise à jour majeure d'Android puisqu'ils vont passer à Android 13. Un exemple à suivre pour tous les autres constructeurs, qui garantit une plus grande longévité de nos smartphones.

L’essence même de la marque Fairphone, c’est la responsabilisation de la fabrication et du service après-vente de ses smartphones. Si elle n’a jamais connu un grand succès commercial, elle poursuit ses travaux pour la longévité de ses modèles. Fairphone le prouve encore une fois avec ses Fairphone 3 et Fairphone 3 Plus, qui profitent d’une nouvelle mise à jour majeure d’Android.

Android 13 débarque sur un smartphone qui a près de quatre ans

Dans un communiqué de presse, le fabricant annonce que ses deux modèles se voient déployer une mise à jour bêta qui permet d’avoir Android 13 sur ces modèles. Jusqu’à maintenant, ils fonctionnaient sous Android 11, ce qui signifie qu’ils vont « sauter » la douzième version du système d’exploitation. Un déploiement progressif qui sera effectif entièrement d’ici à la fin du mois de juin. Le Fairphone 3 était sorti en 2019 sous Android 9, tandis que sa version « Plus » était sortie sous Android 10.

Ce sont donc quatre et trois années de mises à jour auxquelles nous avons droit. Pour le moment, ces deux Fairphone sont garantis pour un suivi logiciel jusqu’en août 2024, mais la marque a indiqué vouloir le poursuivre jusqu’en 2026, « une première dans l’univers Android » selon elle.

La philosophie de Fairphone de plus en plus suivie

La difficulté pour Fairphone de maintenir le support logiciel de ces smartphones, c’est que « le support du fournisseur initial de puce électronique » a expiré. Ce sont donc les équipes de Fairphone qui le font directement, comme elles avaient pu le faire avec le Fairphone 2, « dont le support logiciel a récemment pris fin, pour le faire passer directement d’Android 7 à Android 9. » Pour ceux qui attendent l’arrivée d’Android 13 sur le Fairphone 4, sachez qu’il en profitera dans le courant de l’année.

Une philosophie de Fairphone de plus en plus suivie par les autres constructeurs. Si on sait qu’Apple est aussi un champion du domaine, il n’est plus le seul : les concurrents sous Android le rattrapent. Samsung a énormément rattrapé son retard, en promettant désormais quatre années de mises à jour majeures et cinq ans de suivi de sécurité, par exemple sur les Galaxy S23. Plus généralement, la marque a accéléré le déploiement des nouvelles versions d’Android sur One UI, son interface. Ces durées de mises à jour ont aussi été allongées des côtés de OnePlus avec quatre années également, tout comme Oppo.

