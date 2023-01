Clap de fin pour ce smartphone de 2015 qui va recevoir son ultime mise à jour

Dans une ultime révérence, Fairphone va mettre à jour une dernière fois son Fairphone 2 en mars prochain, soit plus de sept ans après sa sortie fin 2015. Une belle prouesse et une bonne pratique à généraliser.

Après sept années de suivi logiciel, Fairphone a pris la décision d’arrêter le support de son Fairphone 2, sorti fin 2015. La marque prévoit une dernière mise à jour en mars prochain pour un smartphone véritablement durable.

Les conséquences pour les utilisateurs

Dans un billet de blog, le fabricant explique que son modèle a largement dépassé ses « espoirs initiaux d’offrir trois à cinq ans de support logiciel », bien que « dans un monde idéal, nous serions en mesure de supporter nos appareils indéfiniment ». Il aura connu officiellement de nombreuses versions d’Android : il a été lancé avec Android 5.1 Lollipop et est actuellement sous Android 10.

Fairphone indique publier en mars 2023 « une mise à jour finale du Fairphone 2 pour Android 10 ». En théorie, le smartphone fonctionnera normalement, mais s’il y a un bug par la suite, il ne sera plus corrigé. Cela entraîne surtout la fin des patchs de sécurité : le téléphone sera de moins en moins sûr au fil du temps. Certaines applications pourraient peu à peu cesser de fonctionner sur le Fairphone 2 : applications bancaires, streaming vidéo, jeux vidéo, etc. On ne peut cependant pas prédire cela avec exactitude. D’autres applications pourront fonctionner pendant des années encore sans soucis.

Les utilisateurs du Fairphone 2 ont encore quelques solutions, mais elles sont réservées aux plus expérimentés. Ils peuvent tout à fait installer une version alternative d’Android, comme /e/OS ou LineageOS. De quoi potentiellement profiter d’une version d’Android supérieure.

Pour allonger la durée de vie de ses smartphones, l’une des promesses de Fairphone est de mettre à disposition des pièces détachées plusieurs années après la sortie de leurs modèles. La marque précise que « certaines pièces détachées ne sont plus disponibles à l’achat, comme le module inférieur, qui n’est disponible que pour les appareils encore sous garantie ».

Un support de mises à jour plus long : la tendance de 2023

Ce qu’on attend des smartphones qui sortiront en 2023, c’est un support de mises à jour plus long, additionnant les années. Une tendance tech que l’on a constatée en 2022 et qui devrait se poursuivre cette année.

La durabilité des smartphones est un argument de plus en plus important et les constructeurs travaillent dessus au niveau de la durée des mises à jour. Samsung propose déjà quatre années, OnePlus s’est aligné, tout comme Oppo plus récemment.

