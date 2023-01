Les tendances tech de 2022 qu’il faudra suivre en 2023

Passons en revue quelques tendances et événements marquants de 2022 qui continueront vraisemblablement à avoir des répercussions sur l'année 2023 qui démarre.

Ça y est ! À peine avons-nous attribué nos trophées Frandroid aux meilleurs produits de l’année 2022 que nous voici désormais en 2023. Nous vous souhaitons évidemment tous nos meilleurs vœux. C’est aussi le moment où jamais pour jeter un dernier coup d’œil dans le rétroviseur afin de revoir les tendances marquantes des 12 derniers mois afin de pouvoir anticiper, un tant soit peu, les 365 jours à venir.

Il ne s’agit pas de faire une liste exhaustive, mais plutôt de revenir sur des évolutions ou des événements qui ont particulièrement retenu l’attention de la rédaction de Frandroid. Certaines actualités majeures de 2022 ne figurent donc pas dans cette rétrospective, à l’instar de ChatGPT ou du port USB-C qui va s’inviter sur les iPhone. Gageons que nous aurons tout le loisir de suivre les futurs impacts de ces transformations en 2023 et dans les années qui suivent.

Un marché des smartphones bien animé

Bien que très mature, le marché des téléphones portables accapare toujours la majorité de notre attention. Forcément, dans leur lutte pour proposer le meilleur smartphone, les acteurs de ce secteur créent des tendances intéressantes à observer.

La fin du smartphone compact au profit des pliants à clapet

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » La célèbre citation d’Antoine Lavoisier prend tout son sens sur le marché des smartphones. En 2022, ce sont les smartphones compacts qui ont trinqué avec très peu de modèles sortis. Il faut dire qu’Apple a une nouvelle fois donné le ton avec la disparition de la version mini au sein de sa nouvelle génération d’iPhone 14. Les précédents montraient que les smartphones compacts, aussi bons soient-ils, étaient boudés des ventes.

Pour preuve, au cours de l’exercice 2022, notre rédaction a pu tester seulement deux smartphones en dessous des 6 pouces : l’iPhone SE 2022 et l’Asus Zenfone 9. Deux appareils pétris de qualités, mais qui apparaissent de plus en plus anachroniques tant le marché va vers la démesure. À tel point qu’il faut chercher dans les générations précédentes pour trouver des appareils plus faciles à prendre en main.

Faut-il accepter pour autant la disparition des smartphones de petit gabarit ? Pas si sûr. Bon nombre de constructeurs s’essaient au smartphone pliant à clapet. Ces derniers sont assez compacts une fois repliés, mais ne rognent pas sur la taille d’écran. Cette année, ils s’incarnent par les Galaxy Z Flip 4 ou le Motorola Razr 2022, mais d’autres constructeurs s’essaient aussi à ce format. En bref, le smartphone compact est mort, vive le smartphone compact.

La montée en puissance des smartphones à moins de 500 euros

Les smartphones haut de gamme attirent souvent les regards, mais c’est en entrée de gamme qu’on trouve les produits les mieux vendus. Hélas, pour ces derniers, il faut souvent faire quelques concessions ici et là qui montrent bien que l’on a pas affaire à la crème de la crème. Heureusement, en 2022, un segment tarifaire s’est montré plus attractif que jamais pour trouver le meilleur compromis entre les deux mondes : les smartphones à moins de 500 euros.

Non seulement, nous avons eu droit à de nombreux modèles, mais ces derniers étaient particulièrement enthousiasmants. On pense au Samsung Galaxy A53, au Nothing phone (1), au Google Pixel 6a, au Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus ou encore à l’Oppo Reno 8. Chacun, à sa manière, propose une fiche technique ou une expérience globale très séduisante piochant çà et là divers atouts pourtant traditionnellement réservés à des téléphones plus onéreux. Bref, dépenser plus de 500 euros dans un smartphone n’a plus vraiment d’intérêt et 2023 se doit de confirmer cette belle tendance.

L’année où le haut de gamme a eu chaud

2022 a été chaud… et pas seulement à cause des canicules. Plus que jamais, les smartphones haut de gamme ont connu une première moitié d’année compliquée sur le plan des performances. Le Snapdragon 8 Gen 1 en particulier, qui équipait 90 % des modèles haut de gamme, avait une tendance à bruler les doigts. La comparaison avec le Snapdragon 888, d’une fiabilité sans faille, faisait très mal.

Le problème que posait cette situation, c’est qu’il y avait finalement peu d’alternatives face à Qualcomm. L’Exynos 2200, chasse gardée des Galaxy S22 a lui aussi connu un début difficile et on ne le retrouve sur aucun autre téléphone. Le Dimensity 9000, qui apparaissait comme un opposant notable, n’a pas encore convaincu beaucoup de marques. Résultat, si vous souhaitiez un modèle haut de gamme, vous aviez le choix entre un smartphone qui chauffe et un smartphone qui chauffe. De quoi achever de nous convaincre qu’un peu de concurrence ne fait jamais de mal.

« C’est juste un Snapdragon avec un plus. » D’habitude, c’est plus ou moins la réaction que provoque la sortie d’un Snapdragon siglé du petit Plus. Pourtant, la sortie du Snapdragon 8+ Gen 1 a eu l’effet d’une brise d’air frais. Pour une fois, Qualcomm a décidé de changer de fondeur pour son milieu de génération, en passant à TSMC en lieu et place de Samsung et a priori, grand bien lui en a pris. Si la puce continuait à chauffer quelque peu, nous étions revenus à des valeurs normales. Nous avons pu le constater sur à peu près tous les téléphones qui nous sont passés entre les mains qui en étaient équipés. Espérons que 2023 perpétue cette fraîcheur avec le Snapdragon 8 Gen 2.

Le PC entre dans une nouvelle ère

La crise du Covid a montré l’importance du PC comme machine de travail, ce qui a conduit à une grande croissance du marché et un investissement de la part des fabricants. L’année 2022 en a eu les fruits avec l’arrivée d’une nouvelle ère de machines. On peut tour à tour mettre en lumière ici le Framework Laptop, une machine très réparable qui tente d’apporter sa pierre dans le défi climatique qui nous concerne tous, ou le Zenbook 17 Fold d’Asus qui ouvre la voie vers les PC pliants.

Il faut également évoquer le succès du Steam Deck, à mi-chemin entre le PC et la console de jeu, qui pourrait donner lieu à des clones à l’avenir et créer un vrai marché dans le marché. C’est aussi en 2022 que l’on a vu arriver les premiers PC réellement conçus avec ARM en tête chez Apple, avec le MacBook Air M2 et l’impressionnant Mac Studio.

Les machines qui sortiront dans les prochaines années reprendront sans aucun doute une ou plusieurs caractéristiques des machines que nous avons mentionnées ici.

Voiture électrique : la charge ultrarapide en moins de 5 minutes

Dans le domaine de la voiture électrique, la course à la recharge ultra rapide et les autonomies révolutionnaires peuvent résumer l’année 2022. Du côté de la recharge, les constructeurs chinois ont frappé fort, que ce soit avec les stations d’échanges de batteries ou les bornes de recharge plus classiques.

On peut ainsi citer Nio, qui a déployé plus d’un millier de stations d’échange de batterie (battery swap station) en Chine et plusieurs dizaines en Europe. L’idée est simple : permettre d’échanger la batterie d’une voiture électrique en peu de temps, au lieu de la recharger. L’opération prend moins de cinq minutes comme nous avons pu le voir en Allemagne lors de l’essai de la Nio ET7. Et ce temps est désormais réduit de moitié, grâce à la nouvelle génération dévoilée à Noël. D’autres concurrents travaillent également sur le sujet, à l’image de CATL ou MG.

Les bornes de recharges ultra rapides ne sont pas en reste. Toujours chez Nio, on retrouve une borne de recharge dotée d’une puissance de 500 kW. À comparer avec les 250 kW des Tesla ou les 350 kW de chez Ionity en Europe. Mais un autre constructeur fait encore plus fort, Geely, avec une borne d’une puissance de 600 kW. De quoi permettre de recharger les voitures électriques compatibles en moins de 10 minutes. Actuellement, les voitures les plus rapides à recharger nécessitent au minimum 18 minutes, à l’image des cousines Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6.

Une charge rapide, c’est bien, une voiture avec une grande autonomie, c’est encore mieux. L’année 2022 a été marquée par des annonces révolutionnaires dans ce domaine. On commence avec la Lucid Air qui débarque en Europe avec les 883 km théoriques de la Dream Edition. C’est 100 km de plus que les 783 km de la Mercedes EQS. Les Chinois travaillent d’arrache-pied à battre ce record, avec une batterie capable de faire parcourir 1 000 km aux voitures électriques. Le premier modèle doté de cette batterie sera la Zeekr 001, annoncée avec une autonomie homologuée en Chine sur le cycle mixte CLTC de 1032 km. Dans les faits, en Europe, ce chiffre devrait plutôt approcher les 900 km sur le cycle d’homologation WLTP, plus proche de la réalité.

Le QD-Oled ne trompe personne

Si vous vous êtes déjà demandé si la terminologie utilisée pour définir les téléviseurs avait été intentionnellement conçue pour induire les clients en erreur, vous avez certainement raison. On parle ici des acronymes trompeusement similaires, mais qui ont des significations totalement différentes. Il peut être difficile de suivre les dernières technologies et de comprendre à quel point elles diffèrent les unes des autres.

Cependant, en 2022, il y a bien eu une terminologie qui n’était pas trompeuse : le QD-Oled. Cette technologie de Samsung est bien, comme son l’indique, de l’Oled à la sauce Samsung. Un Oled différent de celui que l’on connaissait.

Avec le QD-Oled, même le pixel le plus lumineux de la dalle peut s’afficher avec la saturation des couleurs correctes, car il n’y a pas de sous-pixel blanc pour « effacer » la couleur. C’est une véritable révolution dans le monde Oled. On obtient une vraie dalle RVB (RGB en anglais) : chaque pixel est exclusivement composé du rouge, du vert et des sous-pixels bleus, augmentant ainsi la richesse chromatique et la luminosité. On peut parler d’une dalle Oled où tous les pixels sont bleus (au lieu de blancs), et on ajoute les fameuses nanoparticules ou Quantum Dot dont Samsung a le secret.

Nous avons testé tous les produits QD-Oled de 2022. À commencer par le moniteur Alienware de Dell. « (…) La marque est parvenue à mettre la main sur une dalle d’excellente qualité répondant à tous nos critères : contrastes infinis, luminosité record, angle de vision excellent, calibration des couleurs idéale et latence extrêmement faible. » Nous avons également testé le téléviseur de Sony, ou encore le téléviseur de Samsung. La marque sud-coréenne cherche encore à dompter la luminosité offerte par sa technologie pour l’adapter à une bonne fidélité des scènes, ce qui n’annonce que du bon en 2023.

Enfin, si une technologie peut nous faire oublier l’Oled, c’est bien le MicroLED. Nous avons eu la chance de voir les derniers TV MicroLED de Samsung lors de l’IFA 2022, dont le format 76 pouces qui se rapproche le plus d’une diagonale que l’on peut installer dans son salon. Cela permet donc d’imaginer installer un téléviseur MicroLED chez soi… et cela nous invite à comparer l’expérience avec celle d’un TV Oled que l’on trouve partout désormais.

Il y a la théorie et il y a aussi ce que l’on ressent quand on se retrouve devant un tel écran. C’est bluffant. On comprend mieux pourquoi les experts nous prédisent tous que le MicroLED sera la technologie d’affichage de demain. Elle combine les avantages de la technologie Oled à celle des téléviseurs LCD LED classiques. Concrètement, les couleurs sont riches, la luminosité impressionnante et le contraste profond. Mais, ce qui nous a marqués, c’est la capacité à ne refléter aucune lumière. Par contre, il va falloir encore patienter. Le MicroLED est cher, très cher : pour le moment, comptez 1 000 euros le pouce de diagonale. Ainsi, on vous laisse faire le calcul pour un téléviseur de 65 pouces.

Une innovation passée inaperçue sur les casques audio

Dans le domaine de l’audio, l’année a surtout été portée par de nouvelles paires d’écouteurs sans fil. Il faut dire que le marché audio nomade continue à se déporter des casques Bluetooth vers les écouteurs true wireless.

Cela ne signifie pas pour autant que les constructeurs ont abandonné complètement les casques Bluetooth à réduction de bruit. Et si l’année n’a pas été marquée par un modèle remportant l’ensemble des suffrages, on peut tout de même noter une tendance qui a pu passer inaperçue : la démocratisation de l’audio par USB.

Si cette technologie existait déjà sur certains rares modèles les années passées, c’est véritablement en 2022 que l’on a vu de plus en plus de casques proposer cette fonctionnalité. Que ce soit Bowers & Wilkins avec ses PX7 S2 et PX8, Sennheiser avec son Momentum 4 Wireless ou Focal avec son Bathys, les constructeur proposent de plus en plus cette fonction visant à transmettre le signal audio non pas sans fil ou par la prise casque, mais en passant par la connectique USB-C. Il faut dire que si les fabricants se sont longtemps cantonnés à n’utiliser cette connectique que pour la recharge des casques, elle présente plusieurs avantages par rapport aux solutions Bluetooth ou jack.

D’abord, cela vous permet d’écouter votre musique tout en rechargeant le casque. Par exemple, en branchant ce dernier à votre smartphone, vous pouvez utiliser la batterie du téléphone pour recharger celle du casque tout en continuant à l’écouter de manière active. Ensuite, cette fonction permet, contrairement au Bluetooth, de profiter d’un signal audio lossless, puisque la bande passante est bien plus large que les 990 kbps proposés au mieux par le codec LDAC. Enfin, contrairement à l’écoute par la prise jack, le traitement du signal audio est décodé directement non pas par votre smartphone, mais par le DAC du casque en mode actif. Ainsi, vous profitez du son tel qu’il a été conçu par le fabricant, sans vous reposer sur un DAC souvent de moindre qualité intégré au smartphone.

Bien évidemment, la démocratisation de cette fonction tire sans doute son origine du choix d’Apple de ne proposer qu’une prise Lightning — et pas jack 3,5 mm — sur son propre AirPods Max. Comme souvent, la firme de Cupertino semble avoir poussé les autres acteurs à accélérer le mouvement et c’est très nettement une bonne chose.

Cela ne devrait cependant pas nous faire oublier une autre tendance des casques Bluetooth en 2022, à savoir des formats moins ergonomiques sans possibilité de les plier, à l’instar du Sony WH-1000XM5 ou du Sennheiser Momentum 4 Wireless, deux casques qui ont perdu cet aspect ergonomique par rapport à leurs prédécesseurs.

Le projet de rachat d’Activision va définir le futur du jeu vidéo

L’année 2022 du jeu vidéo a été marquée dès le mois de janvier par l’annonce massue du projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Tout peut y être connecté : la consolidation qui s’accélère dans l’industrie avec plusieurs rachats par Sony comme Bungie, le lancement du nouveau PlayStation Plus et l’accélération de la syndicalisation chez Activision et Microsoft.

Cette année devrait rester dans l’Histoire comme l’année pivot de cette génération. Celle où on aura vu ce projet de rachat naitre avant une conclusion attendue dans les années à venir, celle où les premiers jeux ne sortant pas sur l’ancienne génération de console apparaissent, celle où le cloud gaming devient plus mature tout en connaissant des difficultés.

La chasse aux montres de sport est lancée

Cette année sur Frandroid nous avons décidé de compléter nos tests de montres connectées afin de mesurer la précision du suivi de géolocalisation GPS et des données de fréquence cardiaque durant le sport.

Cette modification de notre protocole de test visait à répondre à deux exigences. D’abord, et c’est sans doute le plus important, nous souhaitons sans cesse améliorer nos tests et les rendre les plus complets possibles pour vous accompagner au mieux dans votre décision d’achat. Ensuite, parce que le sport occupe une place de plus en plus importante dans le marché des montres connectées, particulièrement en 2022.

Les montres de sport existent depuis bien longtemps, que ce soit les modèles de Garmin, de Polar et, plus récemment, de Suunto ou Coros. Néanmoins, l’année 2022 a entériné cette tendance, de la part de constructeurs que l’on n’attendait pas particulièrement sur ce marché.

Le premier d’entre eux n’est autre que le premier vendeur de montres connectées — et de montres tout court — dans le monde : Apple. La firme a décidé de lancer cette année non pas une ou deux déclinaisons de son Apple Watch, mais bien trois. En plus des Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE 2022, le constructeur a lancé une Apple Watch Ultra conçue avant tout pour un usage « outdoor » et pour les sports en extérieur. Outre la présence d’un GPS double-fréquence plus précis, la montre se destine surtout aux amateurs de plongée, d’escalade ou de trail grâce à sa longue autonomie.

Surtout, la dernière itération de watchOS — passé en version 9 — ajoute des fonctions particulièrement adaptées aux sportifs sur l’application Exercice. Ils peuvent désormais choisir les données qui seront affichées à l’écran pendant leur entraînement, mais également programmer leur session en avance avec un temps d’échauffement, des répétition ou de la récupération. Vous nous voyez venir, Apple s’inscrit clairement dans les fonctions proposées par les montres de sport plus traditionnelles.

Il en va de même pour Samsung avec sa Galaxy Watch 5 Pro à l’autonomie renforcée et misant là aussi sur le suivi de l’activité. Mais cette année 2022 a surtout été marquée par la sortie — après cinq ans d’attente — de la première montre connectée de Google, la Pixel Watch. Cette montre a été conçue en partenariat avec Fitbit et met elle aussi la santé et le sport au centre, tant et si bien que l’application Fitbit semble destinée à remplacer l’application Google Fit chez Google.

Pourquoi autant d’intérêt de la part d’Apple, Samsung ou Google autour des montres de sport ? Parce que le marché est là. Garmin a beau proposer des montres connectées à prix particulièrement élevée — la Garmin Epix Gen 2 s’affiche à 900 euros –, le constructeur américain parvient à figurer dans le top 5 des plus gros vendeurs de montres connectées. Non seulement les montres de sport sont plus chères que les montres connectées traditionnelles, mais en plus elles se vendent bien. Une aubaine pour les marques tech plus traditionnelles.

La fin de l’abondance pour l’économie de l’abonnement

Ça ne vous aura pas échappé, tout le monde se lance dans l’économie de l’abonnement. En 2022, le PS Plus façon Game Pass a enfin été lancé, Paramount+ s’est ajouté à la déjà longue liste des services de SVoD, on peut même louer un smartphone… autant d’indices qui montrent que l’abonnement prend toujours plus d’ampleur. D’ici 2025, la valeur du marché devrait encore doubler selon un rapport de Subscronomis de 2021.

Tout cela est bien beau, mais du côté des consommateurs, 2022 a aussi pu donner l’impression d’une perte d’élan. Les exemples ne manquent pas : Stadia a annoncé sa fermeture, Salto est lâché par ses fondateurs, Molotov a connu des déboires importants avec TF1 et M6 (heureusement réglés depuis) le Xbox Game Pass de Microsoft n’a pas proposé de jeux majeurs de toute l’année, Netflix a commencé à serrer la vis sur le multicompte, Disney+ prépare une hausse de prix.

En 2023, à mesure que notre dépendance à ces services s’accroit, et que l’inflation continue son bout de chemin, il y a fort à parier que les augmentations de tarif suivent. Le Xbox Game Pass ne restera certainement pas bon marché ad vitam aeternam alors profitez de notre astuce pour vous abonner à moitié prix tant que celle-ci est disponible.

