Xbox Cloud Gaming arrive sur les TV Samsung : aussi simple que Netflix

Attendu depuis de nombreuses années, le service de cloud gaming de Microsoft arrive enfin officiellement sur les téléviseurs Samsung. Les joueurs pour profiter de Xbox Cloud Gaming dans le salon sans console Xbox.

Depuis plusieurs années, Samsung et Microsoft se sont beaucoup rapprochés autour de partenariats pour faire converger leurs écosystèmes respectifs. C’est ainsi que le Galaxy Note 10 recevait en avant-première le « projet xCloud » dès 2019, ou que les smartphones Samsung bénéficient d’une connexion rapprochée avec Windows 11. L’évolution très logique de ce partenariat était l’arrivée du Xbox Cloud Gaming directement sur les téléviseurs du géant sud-coréen. Microsoft officialise cette nouvelle étape.

Lancement le 30 juin

Microsoft annonce la signature d’un partenariat avec Samsung pour apporter le Xbox Cloud Gaming sur les téléviseurs 2022 de Samsung. Tous les jeux déjà intégrés au catalogue du service de cloud gaming de Microsoft seront donc disponibles immédiatement par ce nouveau moyen. Microsoft entend ici honorer la promesse qu’il avait déjà faite en juin 2021 au moment de son premier « What’s Next For Gaming ». Pour la deuxième année, Microsoft a présenté cet événement réservé à la presse au début du mois de juin pour faire le point sur stratégie autour du jeu vidéo. Cela permet à la firme de se concentrer uniquement sur les jeux à venir lors de son Xbox Game Showcase du 12 juin et d’occuper l’actualité deux fois dans la semaine.

En juin 2021, Microsoft avait promis l’ouverture du Xbox Cloud Gaming aux téléviseurs connectés. Samsung est ainsi le premier à signer pour une disponibilité de l’application dès le 30 juin 2022, mais ne devrait pas être le dernier. Microsoft « d’autres partenariats dans le secteur des téléviseurs dans le cadre de cette prochaine évolution ».

Profiter des jeux Xbox avec un simple abonnement

À partir du 30 juin 2022, les propriétaires d’un téléviseur Samsung datant de 2022 pourront s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour bénéficier du catalogue de jeux compatibles directement en streaming, sans console ni PC. Pour tester le service, ils pourront aussi s’essayer à Fortnite, jouable gratuitement sans abonnement depuis le 5 mai 2022. Seul accessoire nécessaire : une manette Bluetooth compatible avec le service.

Le service sera intégré au Samsung Gaming Hub des téléviseurs.

Le jeu sur téléviseur sans console

Avec ce lancement, c’est la première fois qu’une offre de jeu vidéo aussi conséquente sera accessible sur téléviseurs sans demander l’achat d’une console dédiée. Bien sûr, Nvidia proposait déjà GeForce Now et Google avait son service Stadia sur les grands écrans auparavant. L’arrivée de Microsoft est cependant plus importante, car il s’agit d’un acteur majeur du jeu vidéo traditionnel, l’un des trois fabricants de consoles de salon avec Nintendo et Sony. La firme de Redmond ajoute une brique de plus à sa stratégie, permettant aux joueurs de découvrir ses jeux maison autrement que sur une console Xbox à plusieurs centaines d’euros, ou sur un PC encore plus cher.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.