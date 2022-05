Xbox Cloud Gaming : jouez à Fortnite gratuitement et sans abonnement au Xbox Game Pass

Pour la première fois, Microsoft proposer de jouer sur son service de cloud gaming gratuitement, sans aucun abonnement au Xbox Game Pass.

La nouvelle est importante à plus d’un titre. Jusqu’à présent, pour profiter du cloud gaming de Microsoft, il fallait obligatoirement un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Avec cet abonnement, on accède exclusivement à un catalogue de jeux à télécharger ou streamer, des jeux habituellement payants. La firme contredit aujourd’hui ces deux règles avec une grande annonce : Fortnite arrive sur le Xbox Game Pass gratuitement, sans abonnement nécessaire.

Fortnite revient (encore) sur iOS

Pour Epic Games, c’est une nouvelle manière de faire revenir le jeu Fortnite sur l’iPhone sans passer par l’App Store d’Apple. L’éditeur proposait déjà une solution avec GeForce Now depuis le début de l’année, mais cette fois l’association avec Xbox devrait faire tourner encore plus de têtes.

Fortnite est donc disponible dès maintenant gratuitement à travers 26 pays, dont la France, sur les smartphones et tablettes sous Android, sous iOS, iPad OS ou encore les PC sous Windows.

Microsoft précise que le jeu est aussi bien jouable à la manette que directement sur l’écran tactile. Il devrait donc y avoir très peu de différence avec l’expérience de Fortnite sur mobile, si l’on met de côté la latence due au streaming.

Xbox Cloud Gaming s’ouvre au free to play

Surtout, Microsoft précise bien qu’aucun abonnement n’est nécessaire. Il suffit d’un accès à internet et d’un compte Microsoft pour accéder au jeu Fortnite. Une façon de permettre à tout un chacun de tester le service Xbox Cloud Gaming sans débourser 1 euro. Ce n’est pas le premier service de cloud gaming gratuit. Nvidia et Google proposent tous les deux une version gratuite de GeForce Now et Stadia avec quelques restrictions.

Jusqu’à présent, l’offre de cloud gaming de Microsoft était fermement connectée à son abonnement Xbox Game Pass, parfois au point d’être confondus même par la firme. Avec cette première ouverture à un free to play qui n’est pas proposé dans le catalogue du service, Microsoft commence à donner une vie indépendante au Xbox Cloud Gaming.

Rappelons qu’en 2019, Microsoft a promis qu’à terme son service serait également étendu aux jeux achetés sur le Xbox Store. Autrement dit, il serait possible de retrouver sa bibliothèque de jeux achetés sur Xbox sur tous les appareils à travers le cloud gaming, sans avoir besoin d’attendre une intégration éventuelle du jeu au catalogue du Xbox Game Pass. La firme n’a jamais reparlé de cette option depuis 2019.

