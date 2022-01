Fortnite signe son retour sur iOS… grâce à GeForce Now

C’est la surprise du chef. Nvidia a dévoilé la possibilité prochaine de jouer à Fortnite sur smartphones et tablettes par l’intermédiaire de son service de cloud gaming GeForce Now. Ce sera dans un premier temps dans le cadre d’une bêta fermée et limitée dans le temps. Mais pour les fans du Battle royale, c’est un retour en fanfare inattendu sur iOS.

Des mois et des mois après avoir été expulsé de l’App Store et du Play Store, Fortnite part à la reconquête des smartphones et tablettes grâce à un allié de choc : GeForce Now.

Parallèlement à l’ajout de nouveaux jeux à son catalogue, la plateforme de cloud gaming a annoncé, ce jeudi, l’arrivée prochaine du célèbre Battle royale sur iOS et Android par le biais de son service et en bêta fermée.

Pour réussir ce tour de passe-passe autour du jeu d’Epic Games, Nvidia a donc réussi à basculer la version PC disponible à son catalogue en version accessible depuis n’importe quel appareil profitant d’un abonnement à son servie de jeux en accès illimité via le cloud. Mais pour y parvenir, il va néanmoins falloir user d’un peu de stratégie.

La feinte du cloud gaming

Google et Apple ayant exclu Fortnite de leurs boutiques d’application, c’est en fait par l’intermédiaire du navigateur Safari sur iOS que les joueurs pourront aller batailler sur les appareils Apple (iPhone, iPad). Nvidia avait par le passé annoncé la compatibilité de GeForce Now sur Safari afin de contourner d’une certaine manière l’interdiction faite par Apple d’une application identifiée. Si vous êtes sur un appareil mobile Android, vous pourrez utiliser tout simplement l’application GeForce Now pour cela.

La bêta sera lancée la semaine prochaine. Il faut néanmoins s’inscrire pour pouvoir y accéder. Et ce, afin de « tester la capacité de nos serveurs, la diffusion des graphismes et les performances des nouvelles commandes tactiles », prévient déjà Nvidia qui s’attend à un raz-de-marée d’inscriptions. Pour ne pas planter directement les serveurs, les inscrits seront ajoutés à la bêta par lots au fil des semaines.

Des contrôles tactiles spécialement conçus pour Fortnite

Tout a néanmoins déjà été prévu par Nvidia pour ce grand retour de Fortnite sur mobile. Le spécialiste de la carte graphique explique avoir travaillé en étroite collaboration avec Epic Games pour soigner les fonctions du jeu et élaborer une version tactile parfaitement adaptée au cloud gaming ainsi qu’aux exigences du Battle royale.

Des commandes tactiles vont ainsi être proposées. Elles ont été spécifiquement conçues par les équipes de GeForce Now qui habituellement incitent plutôt à connecter une manette de jeu pourtant.

Pour accéder à la bêta fermée de Fortnite, pas la peine d’être déjà abonné à GeForce Now ou d’investir dans un abonnement payant pour profiter du retour du célèbre free-to-play sur mobile. N’importe quel joueur peut demander un accès et s’inscrire ainsi au service de cloud gaming. Du gagnant-gagnant pour Epic et Nvidia. La seule chose à laquelle il faut s’attendre, ce sont les accès aux serveurs qui sont évidemment bien plus prioritaires et pour une plus longue durée de session de jeu si vous disposez d’un abonnement Prioritaire ou du tout dernier RTX 3080.

Une nouvelle vision pour le jeu PC sur mobile

En s’offrant ainsi Fortnite pour les versions mobiles, GeForce Now réalise un joli coup et montre qu’il a aussi la main sur les jeux gratuits nombreux à son catalogue comme sur les supports autres que PC. C’est aussi une démonstration de la capacité de Nvidia à proposer aux éditeurs une version « mobile » de leurs jeux pour les mettre à disposition du plus grand nombre de joueurs, en apportant en plus un savoir-faire dans la création de commandes tactiles.

L’entreprise californienne l’a d’ores et déjà annoncé : elle travaille avec d’autres éditeurs pour apporter d’autres titres PC sur smartphones et tablettes encore plus facilement. Et le message est fort : rendre un jeu PC exigeant compatible avec n’importe quel appareil mobile grâce à la puissance des serveurs et avec la promesse d’évolutions graphiques comme techniques ouvre de nouveaux horizons aux éditeurs de jeux.

