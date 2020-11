GeForce Now : Nvidia confirme l’arrivée sur Safari (iOS) et Chrome

Nvidia confirme que GeForce Now, son service de cloud gaming, sera prochainement de retour sur iOS via Safari. C'est l'occasion aussi d'annoncer l'arrivée du service sur Google Chrome.

Les rumeurs avaient vu juste. Comme on pouvait s’y attendre, Nvidia travaille bien sur une version WebRTC de GeForce Now, son service de cloud gaming. Cela permettra à GeForce Now de fonctionner sur les navigateurs compatibles, dont Safari sur iOS.

Apple et le cloud gaming

Tout l’intérêt du cloud gaming est de pouvoir lancer des jeux gourmands sur des appareils qui n’ont pas la puissance pour, comme des ordinateurs d’entrée de gamme ou des smartphones. Malheureusement, Apple bloque ce genre de services sur iOS, arguant que chaque jeu devrait disposer de sa propre fiche au sein de l’App Store.

Ces conditions d’utilisation très restrictives ont empêché jusque-là la plupart des services de cloud gaming de se lancer sur les iPhone et iPad, mais ce n’est que partie remise. En effet, la plupart des acteurs du secteur travaillent sur une version WebRTC permettant de jouer depuis un simple navigateur, dont Safari sur iOS.

Nvidia l’a donc annoncé ce jeudi, GeForce Now sera disponible en bêta sur iOS « prochainement ». Aucune date précise n’a toutefois été avancée.

La bonne nouvelle, c’est que cela permettra aux joueurs de Fortnite de retrouver leur jeu sur n’importe quelle plateforme, y compris sur iPhone. Rappelons qu’en raison d’un désaccord politique, le battle royale d’Epic Games a été banni de la plateforme.

GeForce Now sur Chrome

En plus de l’arrivée de GeForce Now sur Safari, Nvidia confirme que son service de cloud gaming sera également accessible depuis Google Chrome, permettant ainsi de jouer sur n’importe quel ordinateur sans avoir à télécharger de client dédié. C’est ce que propose notamment Stadia.

Cette fois-ci, Nvidia consent à donner une date, bien qu’approximative : premier trimestre 2021.

Toujours plus de jeux

Après un lancement un peu difficile, avec des éditeurs se retirant tour à tour de la plateforme, GeForce Now gagne en puissance au fil des mois et étoffe son catalogue. On y retrouve désormais 650 jeux de Steam, 100 jeux d’Epic Games et 50 jeux Ubisoft+, certains compatibles avec les dernières technologies disponibles, dont notamment le ray tracing (RTX).

Par ailleurs, Nvidia promet aujourd’hui le support à venir de la plateforme GoG.com.

Pour rappel, GeForce Now propose deux types d’abonnement : l’un gratuit, avec des sessions de jeu ne dépassant pas une heure et une file d’attente pour se connecter et l’autre payante (5,49 euros par mois ou 27,45 euros pour 6 mois), avec du RTX, des sessions illimitées et un accès prioritaire.