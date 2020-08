GeForce Now : le cloud gaming de Nvidia arrive aussi sur les Chromebook

À compter de ce mardi 18 août, les amateurs de jeux en cloud gaming vont pouvoir en profiter encore davantage sur leurs ordinateurs Chromebook. Et pas seulement en jouant à Google Stadia. Nvidia a annoncé l’arrivée de son service GeForce Now sur les appareils tournant sous ChromeOS.

Les utilisateurs de Chromebook ne seraient-ils pas devenus la cible privilégiée des fournisseurs de service de cloud ? Il faut dire que ces ordinateurs tournant sous Chrome OS, le système d’exploitation conçu par Google, ont déjà la dématérialisation dans leur ADN. Mais depuis quelques mois, les marques sortent l’artillerie lourde pour faire les yeux doux à un réservoir d’utilisateurs en pleine expansion.

Quelque 17 millions de Chromebooks ont été expédiés en 2019 et 2020 devrait dépasser les 20 millions d’unités de ces appareils devenus très populaires grâce à leurs prix cassés, leur facilité d’utilisation via les services Google dans le cloud et leur adoption par le système éducatif, adoption accélérée notamment durant le confinement et l’obligation pour les étudiants de s’équiper vite et bien à moindres frais.

Les utilisateurs de Chromebook peuvent jouer à gogo

Dropbox qui étend son offre de stockage pour les utilisateurs de Chromebook (100 Go), des logiciels à l’essai ou offert, Google qui offre trois mois de Stadia Pro et de Disney+ ou des jeux à gogo, et désormais son rival Nvidia qui s’en va proposer son service de cloud gaming. À compter de ce mardi 18 août, les possesseurs de Chromebook vont pouvoir accéder au service GeForce Now, au même titre que les joueurs sur PC, Mac, Nvidia Shield ou appareils Android.

Pourquoi Apple bloque le cloud gaming sur iPhone et iPad

Pourquoi Apple bloque GeForce Now, Shadow, xCloud, PS Now et Stadia sur iPhone et iPad

Et les nouveaux venus vont profiter exactement de la même offre que celle lancée officiellement par Nvidia en février dernier. Ils pourront accéder à leurs jeux compatibles qu’ils possèdent sous Steam, Epic Games Store ou Uplay, le store d’Ubisoft, comme les quelque 4 millions d’utilisateurs mensuels annoncés par la firme de Santa Clara, qui précise cependant qu’il s’agit d’une version bêta sur Chromebook.

Comme pour les autres supports compatibles et dans le même timing, jouer sur Chromebook permettra de disposer de la version PC des 650 titres AAA ou indépendants du catalogue GeForce Now (dont plus de 70 gratuits), du lancement instantané des jeux, des ajouts hebdomadaires de jeux, des dernières mises à jour, du matériel Nvidia optimisé, etc. Rien ne différenciera la plateforme GeForce Now sur PC de sa version sur Chromebook, si ce n’est la façon d’en profiter.

Comment profiter de GeForce Now sur son Chromebook ?

Il faut disposer d’un compte Fondateur ou gratuit auprès de GeForce Now.

À la différence des ordinateurs sous Windows 10 ou des Mac, il n’y a pas d’application à télécharger. Il suffit de se rendre sur play.geforcenow.com et de se connecter.

Les tarifs appliqués restent les mêmes :

Accès standard gratuit pour des sessions de 1 h illimitées (mais nécessitant de se reconnecter).

Offre Fondateurs à 5,49 euros par mois pour un accès prioritaire, des sessions rallongées et le RTX disponible pour les jeux qui le proposent.

Nvidia a également annoncé un pack spécial autour du jeu Hyper Scape (27,45 euros pour 6 mois – jeu non inclus) qui propose les avantages de l’offre Fondateurs, du contenu exclusif et des jetons pour la saison 1 du nouveau titre d’Ubisoft.

Pour aller plus loin

Nvidia GeForce Now est officiellement lancé : vos jeux PC, partout, gratuitement

Les autres fonctions de GeForce Now arrivent aussi

Face à la concurrence du cloud gaming que représentent Google Stadia et surtout xCloud de Microsoft qui prend déjà ses marques avant son lancement officiel à la rentrée, Nvidia se doit de tenter de se démarquer. Pour contrer la maigreur du catalogue du premier, le Californien compte sur ses partenariats de taille dont ils relaient d’une certaine façon les services en les adaptant à sa technologie.

Après Cloud Play, le service de Valve pour Steam qui permet de lancer les jeux encore plus rapidement et dont bénéficie GeForce Now, les deux comparses ont dévoilé Steam Game Sync. Cela va permettre de synchroniser et identifier encore mieux les jeux de votre bibliothèque Steam qui sont également disponibles chez Nvidia.

Plus dépourvu en fonctionnalités propres que Stadia, GeForce Now en a cependant dégainé quelques-unes dont Highlights qui facilite les captures vidéo automatiquement afin de permettre aux joueurs de partager leurs meilleurs moments. Tous les jeux ne sont pas encore dotés de cette fonction. On trouve notamment Fortnite, Apex Legends, Destiny 2, Rocket League ou Rainbow Six Siege.

Freestyle permet de personnaliser l’apparence et le style des jeux pour des titres comme GTA IV et GTA V, Red Dead Redemption 2, plusieurs titres de la saga Assassin’s Creed ou encore Tomb Raider. Ces fonctions existaient déjà sur PC et Mac, et sont proposées immédiatement sur Chromebook.

En revanche, Nvidia proposera dans les prochaines semaines sur Chromebook, Ansel, une caméra intégrée aux jeux qui permet de faire des captures d’écran avec une super résolution en 360° HDR.