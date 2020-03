GeForce Now : Nvidia promet de nouveaux jeux chaque jeudi

Nvidia va ajouter toutes les semaines des nouveaux jeux à son service de cloud gaming GeForce Now. Une bonne façon de donner de la confiance aux abonnés, et rompre avec le passage à vide du cloud gaming.

Depuis le lancement de son service de cloud gaming en grande pompe, Nvidia a essuyé quelques revers avec le départ de plusieurs éditeurs important comme Activision-Blizzard, 2K ou Bethesda. Cela n’a pas empêché la firme d’annoncer fièrement avoir saturé ses serveurs et ne plus pouvoir recevoir de nouveaux abonnés « fondateur » pour le moment.

Ces revers posaient quand même la question du catalogue de jeux disponibles sur le service de Nvidia sur ce marché naissant où Google Stadia a justement visiblement du mal à convaincre des éditeurs et développeurs de porter leurs jeux sur sa plateforme.

Nvidia veut calmer cette crainte avec l’annonce des nouveaux jeux « Game Ready » de façon hebdomadaire.

De nouveaux jeux chaque jeudi

Les joueurs qui ont un PC avec une carte GeForce connaissent déjà les mises à jour de pilote « game ready ». Il s’agit du nom donné par Nvidia aux profils optimisés de ses pilotes pour les jeux compatibles, en général les grosses sorties de la semaine. Le dernier pilote en date par exemple doit permettre de meilleures performances dans Half Life Alyx et Resident Evil 3 entre autres.

Nvidia veut en quelque sorte réutiliser ce principe avec son service de cloud gaming pour proposer des nouveautés chaque semaine. Chaque jeudi plus précisément, Nvidia va dévoiler de nouveaux jeux optimisés pour sa plateforme. Ce qui fatalement veut dire des nouveaux jeux pour GeForce Now tous les 7 jours.

La marque précise qu’elle n’attendra pas toujours le jeudi pour lancer de nouveaux jeux sur son service, notamment lorsqu’il s’agit d’une sortie simultanée avec les autres plateformes. On pense par exemple à Cyberpunk 2077 déjà confirmé pour GeForce Now et qui arrivera sans aucun doute le jour de sa sortie, et non un jeudi.

Your weekly edition of Game Ready on GeForce NOW releases is here: — Arma 2: Operation Arrowhead

— Control

— Danganronpa: Trigger Happy Havoc

— Dungeons 3

— The Guild 3

— Headsnatchers

— IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

— Jagged Alliance 2 – Wildfire#GRonGFN pic.twitter.com/WFhUrk18u7 — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) March 27, 2020

Pour marquer le coup de cette première édition, Nvidia a annoncé l’arrivée de 8 jeux, dont Control. Une communication mieux maitrisée de la part de Nvidia qui promet d’améliorer son service très régulièrement avec le soutien de nouveaux développeurs.

De quoi contenter les actuels abonnés au service, en attendant que Nvidia puisse ouvrir son service à de nouveaux clients.