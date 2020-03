Nvidia GeForce Now : 2K (Civilization, Borderlands, XCOM) abandonne le service et rejoint Activision Blizzard et Bethesda

Nvidia perd un nouvel allié de poids pour son service de cloud gaming GeForce Now.

Sur le papier, GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, avait tout pour réussir ! Une version gratuite dès le premier jour, une disponibilité sur un grand nombre d’appareils, et un catalogue de jeu à la fois large et ne forçant pas le joueur à repasser à la caisse : Nvidia réussissait sur tous les points ratés du lancement de Google Stadia.

Mais voilà, Nvidia ne semble pas avoir bien préparé le lancement de son service auprès des éditeurs. Un mois seulement après le lancement du service, certains éditeurs ont annoncé vouloir retirer leurs jeux de la liste des titres compatibles GeForce Now. D’abord Activision-Blizzard, emportant avec lui la compatibilité BattleNet, mais aussi Bethesda et désormais 2K Games.

2K Games : Borderlands, Civilization, XCOM

C’est en effet par un message sur son forum officiel que Nvidia a informé les abonnés du service que les jeux 2K Games n’étaient désormais plus disponibles, à la demande de l’éditeur. Bien sûr Nvidia indique travailler avec l’éditeur pour le convaincre de proposer à nouveau ses jeux.

Derrière cet éditeur se cachent plusieurs jeux assez importants, notamment sur PC, comme la série des Sid Meier’s Civilization, des Borderlands, ou encore des XCOM.

GeForce Now est encore associé à plusieurs éditeurs importants, et notamment Ubisoft qui propose une compatibilité avec UPlay et la plupart de ses jeux comme Far Cry.

Face à cette situation, Nvidia doit réagir pour ne pas laisser son service devenir un synonyme de désert vidéoludique. Aujourd’hui, seul l’abandon d’éditeurs ou de studios semble rythmer l’actualité de GeForce Now. Espérons que la firme arrivera à trouver de nouveaux partenaires.