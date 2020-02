xCloud : Microsoft travaille à vous faire jouer à vos jeux PC dans le cloud - Frandroid.

Le projet xCloud regroupe toutes les tentatives pour Microsoft de créer du jeu dans le cloud. La firme travaillerait à permettre de jouer aux jeux PC sur xCloud.

Si Nvidia s’est déjà lancé avec GeForce Now, et Google connait son premier lancement dans le jeu vidéo avec Google Stadia, Microsoft avance elle un peu plus lentement sur le sujet naissant du cloud gaming.

La firme a pour le moment lancé son projet xCloud en version preview dans plusieurs pays du monde. Cette initiative regroupe en réalité deux fonctions pour le moment :

xCloud : qui permet de jouer à la Xbox depuis les serveurs de Microsoft

Console Streaming : qui permet de jouer à sa propre Xbox en remote play

Ces deux fonctions sont réunies dans l’application Xbox Game Streaming qui est pour le moment réservé à Android, avec une beta privée et limitée proposée sur iOS.

Concurrencer GeForce Now avec le jeu PC

Pour le moment, xCloud se focalise beaucoup sur les jeux Xbox et pour cause, Microsoft installe physiquement des cartes mères de Xbox One S dans ses serveurs pour proposer le streaming depuis le cloud, rendant trivial le portage de jeux Xbox vers xCloud.

D’après le journaliste, souvent très bien informé, Brad Sams de Thurrott.com, Microsoft travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité pour xCloud : « pouvoir streamer des jeux PC ». Le journaliste explique que la fonction est en cours de développement, sans plus de détails. Il émet l’hypothèse que le fonctionnement serait similaire à GeForce Now.

Pour rappel, derrière Nvidia GeForce Now se cache en fait des PC dans le cloud sous Windows 10 et équipé de puces graphiques Nvidia. L’utilisateur peut alors se connecter à ses bibliothèques Steam ou Uplay et jouer aux jeux compatibles qu’il possède déjà.

La question du Xbox Game Pass sur PC

Il est encore trop tôt pour savoir exactement ce que Microsoft pourrait proposer aux joueurs PC. La firme a promis que Windows 10 aurait le droit à un client xCloud en 2020 qui lui permettrait de jouer à des jeux Xbox depuis le cloud, même sur un PC bon marché et peu performant.

Il est plus probable que dans un premier temps qu’il soit question de simplement pouvoir jouer sur son propre PC à distance. C’est ce que proposent Steam et Nvidia avec le Remote Play et Nvidia GameStream.

Lors de sa conférence X019, Microsoft a promis que les abonnés aux Xbox Game Pass pourraient retrouver leurs jeux sur xCloud. La firme pensait probablement au Xbox Game Pass pour console, mais l’abonnement est également proposé sur PC avec une sélection différente de jeux. Il serait intéressant de ne pas laisser les joueurs PC à la traine, et leur proposer aussi de jouer n’importe où et sur n’importe quel appareil.