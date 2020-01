Xbox : le Console Streaming est disponible en France sur Android en preview

Microsoft propose désormais aux joueurs Xbox dans le programme Insider son service de game streaming depuis les consoles Xbox. Il s'agit tout simplement de pouvoir faire du remote play depuis n'importe quel smartphone Android.

Microsoft a la vocation de rendre les jeux Xbox accessible sur le plus grand nombre d’appareils possibles. Cette initiative passe par la sortie de ses jeux exclusifs sur PC, Xbox One et Series X, mais aussi par un investissement dans le streaming.

Ce projet porte le nom Xbox Game Streaming et regroupe lui-même deux volets, d’un côté le fameux service de cloud gaming xCloud qui permet de jouer n’importe où depuis des Xbox One S installées dans les serveurs de Microsoft, et de l’autre le Console Streaming, le nom donné par la firme de Redmond à l’équivalent du Remote Play de PlayStation.

C’est ce dernier, que la firme ouvre aujourd’hui à ses Xbox Insider en France.

Jouer à sa Xbox n’importe où

Si vous êtes membres du programme Xbox Insider dans n’importe lequel des pays où la Xbox One est commercialisée, vous pouvez désormais jouer à votre console en streaming, depuis n’importe où avec un smartphone et une manette.

Comparé au cloud gaming proposé par xCloud dans certains pays, ce service a l’inconvénient de demander une bonne connexion internet à domicile, suffisante pour que votre Xbox One puisse envoyer un flux vidéo à votre smartphone à travers Internet. En revanche, son avantage est qu’il permet de jouer à tous vos jeux installés sur votre Xbox One, et notamment les jeux physiques (si le disque est présent dans la console).

Si vous avez une Xbox One X, les jeux pourront également mieux tourner que sur xCloud, puisque ce dernier est basé sur la Xbox One S bien moins puissante.

Microsoft précise que pour fonctionner, Console Streaming a besoin :

d’une Xbox enregistrée dans le programme Insider

d’un smartphone ou une tablette sous Android 6.0 avec le Bluetooth 4.0

une manette Xbox One Bluetooth

une connexion avec un débit d’au moins 4,75 Mbps (125 ms de latence ou moins), 9 Mbps sont recommandés

Avec ses éléments en votre possession, le service devrait fonctionner et vous permettre de retrouver vos jeux favoris, même en 4 G. L’annonce ne précise pas quand le Console Streaming sera proposé pour tous, en dehors du programme Insider. On imagine que le lancement est prévu en 2020, comme l’arrivée de xCloud en France.