Geforce Now : Bethesda retire à son tour ses jeux, après Activision-Blizzard

Trois semaines après le lancement de son offre GeForce Now, Nvidia fait face à un autre désistement. La plateforme a annoncé que les jeux de Bethesda ne sont plus disponibles, quelques jours après une annonce similaire à propos des jeux d'Activision Blizzard.

C’est un lancement que l’on qualifiera poliment de chaotique auquel doit faire face Nvidia pour sa plateforme de cloud gaming GeForce Now. Alors que le service a été lancé officiellement lancé il y a moins de trois semaines, il se voit désormais amputé d’un autre éditeur majeur : Bethesda.

Nvidia a en effet annoncé ce vendredi sur son forum officiel que les jeux de Bethesda ne sont désormais plus disponibles sur la plateforme, à l’exception de Wolfenstein Youngblood : « Sachez que la plupart des titres de Bethesda Softwares seront retirés du service GeForce Now aujourd’hui ». Parmi les licences emblématiques de Bethesda, on compte notamment The Edler Scrolls, Doom, Dishonored ou Fallout, autant de jeux qui ne sont donc désormais plus disponibles sur l’offre de cloud gaming de Nvidia.

Un retrait dix jours après celui d’Activision

Surtout, Nvidia n’a pas expliqué les raisons de ce retrait qui intervient une dizaine de jours après celui des jeux Activision Blizzard. À l’époque, Nvidia avait expliqué qu’Activision avait été un « partenaire fantastique » pendant la phase de bêta de GeForce Now, et qu’il pensait par conséquent que l’éditeur accepterait de voir ses jeux accessibles sur le service une fois celui-ci officiellement lancé, tout en regrettant ce « malentendu ». Il pourrait s’agir d’un quiproquo du même type qui touche Bethesda.

Rappelons que tout l’intérêt de GeForce Now est de vous permettre d’accéder, depuis une machine dans le cloud, à l’ensemble de votre catalogue de jeux PC, qu’il s’agisse de jeux achetés sur Steam ou sur Epic Games. Néanmoins, c’est là que le bât pourrait blesser. En effet, alors que les plateformes de jeu en streaming se développent peu à peu, les éditeurs pourraient en profiter pour nouer des partenariats financiers, voire des exclusivités, avec certaines plateformes. Le fait d’être intégré de base, sans qu’on ait demandé leur avis, sur l’une d’entre elles, pourrait freiner leurs ardeurs. D’autant plus que Besthesda a déjà lancé plusieurs de ses jeux sur Stadia, la plateforme de Google, où ils doivent être achetés à l’unité.

De son côté, Bethesda n’a pas communiqué sur le retrait de ses jeux du service GeForce Now.