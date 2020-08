xCloud : 100 jeux disponibles au lancement, date de sortie, Microsoft déballe tout

Microsoft a détaillé le lancement de son service de cloud gaming au sein de Xbox Game Pass Ultimate. L'occasion de faire le point sur Project xCloud.

Après plusieurs années de travail, Microsoft est prêt à se lancer dans le cloud gaming avec xCloud. Jeux compatibles, date de sortie en France, prix et matériel compatible, on fait le point dans ce dossier complet.

C’est quoi xCloud ?

Contrairement à ce que l’on entend souvent, Project xCloud ne désigne pas un service précis, mais plus largement la technologie de cloud gaming de Microsoft. Elle permet de jouer à des jeux Xbox One depuis le cloud, directement sur des appareils habituellement incapables de faire tourner ces jeux. Très concrètement, Microsoft place une version modifiée de la Xbox One S dans ses serveurs Azure, avant d’éventuellement commencer à installer des Xbox Series X en 2021.

La technologie xCloud sera utilisée par Microsoft à travers plusieurs services ou fonctionnalités. La première possibilité offerte par la firme est de jouer à des jeux du Xbox Game Pass. On peut imaginer d’autres usages comme la possibilité de tester la démo de certains jeux depuis le Xbox Store.

Microsoft n’a pas dévoilé de nom commercial pour Project xCloud, le nom de code de la technologie. La firme ne souhaite pas remplacer les consoles de jeu ou le PC par son service de cloud gaming, mais offrir un nouvel accès à ce catalogue de jeux.

Quelle est la date de sortie de xCloud ? Et dans quels pays ?

Le cloud gaming de Microsoft, utilisant Project xCloud, sera proposé en bêta à partir du 15 septembre 2020 dans 22 pays, dont la France :

Allemagne

Autriche

Belgique

Canada

Corée du Sud

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Hongrie

Ireland

Italie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Royaume-Uni

Slovaquie

Suède

Ce lancement fait suite à une période de preview ouverte dans quelques pays dans le monde, dont la France depuis le mois d’avril 2020.

Combien coûte xCloud ?

L’accès à la bêta se fera gratuitement pour les abonnés au service Xbox Game Pass Ultimate. Ils pourront alors streamer certains jeux du catalogue Game Pass depuis les appareils compatibles xCloud.

Microsoft pourra proposer d’autres utilisations de la technologie xCloud à terme qui pourront être facturées plus directement, sans passer par le Xbox Game Pass. On pense par exemple à un abonnement « xCloud » qui permettrait d’accéder aux jeux déjà achetés en dématérialisé sur le Xbox Store de la Xbox One, à la manière de ce que propose Google Stadia en quelque sorte.

Quel est le débit nécessaire pour jouer sur xCloud ?

Microsoft annonce que sa technologie xCloud demande une connexion d’au moins 10 Mbit/s. Le service sera disponible dès le lancement en Wi-Fi et sur les réseaux mobiles 4G LTE. Il suffit de tester la vitesse de sa connexion Internet pour s’assurer de pouvoir streamer correctement les jeux du service.

Quel est le catalogue de jeux xCloud ?

Microsoft promet que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à plus de 100 jeux dès le lancement en cloud gaming. La firme a confirmé la liste des jeux suivant :

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campagne uniquement)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Il y a beaucoup de jeux développés ou édités directement par Microsoft dans cette liste, comme Tell Me Why de DontNod, Gears 5, Minecraft Dungeons, ou encore Halo, mais on peut aussi mentionner des jeux importants de développeurs tiers comme Destiny 2.

Quels sont les appareils compatibles xCloud ?

Au lancement, le service de cloud gaming de Microsoft utilisant xCloud sera disponible sur Android, à la fois sur les smartphones et les tablettes. L’application Xbox Game Pass sera mise à jour à partir du 15 septembre sur le Google Play Store, le Samsung Galaxy Store et la boutique One Store en Corée du Sud pour proposer cette fonction supplémentaire.

Xbox Game Pass Télécharger gratuitement

Microsoft a bien proposé une version preview de xCloud sur iOS en testflight avec un seul jeu, mais Apple bloque les services de cloud gaming sur sa plateforme, et Microsoft ne peut donc pas mettre à jour le Game Pass pour ajouter cette fonction de streaming.

La firme a annoncé que son service serait proposé en 2020 en preview sur Windows 10 lors de la conférence X019, et le service a bien été proposé en test aux employés, mais Microsoft ne communique plus sur ce sujet pour le moment.

Microsoft n’a pas encore annoncé de compatibilité avec les téléviseurs ou les box sous Android TV. Pour jouer aux jeux Xbox dans le salon, la Xbox One ou la Xbox Series X restent la méthode privilégiée.

Les autres consoles de jeux comme la Nintendo Switch ou la PlayStation 4 ne devraient pas avoir droit à xCloud.

Comment jouer aux jeux Xbox sur smartphone ?

Les jeux Xbox sont avant tout conçus pour être joués avec la manette officielle de la console. Pour s’adapter à l’écran d’un smartphone, Microsoft propose plusieurs solutions.

D’abord les développeurs peuvent retravailler l’interface de leurs jeux pour gérer l’utilisation d’un écran tactile. Cela permet de jouer très simplement sur n’importe quel smartphone ou tablette, sans accessoire.

L’interface de Gears 5 adaptée à un écran tactile // Source : Microsoft L’interface de Hellblade adaptée à un écran tactile

Il est aussi possible de jouer avec une manette Xbox One compatible Bluetooth, ou une manette Xbox Elite Series 2. Il suffit de connecter la manette à son smartphone en Bluetooth pour jouer. Certains fabricants comme Moga proposent des accessoires « clip » pour tenir le smartphone et la manette ensemble. Par ailleurs, la manette DualShock 4 de Sony utilisée sur la PS4 est également compatible.

Dernière solution pour jouer sur smartphone avec xCloud, passer par un accessoire spécialisé conçu en partenariat avec Microsoft. La firme met en avant plusieurs solutions comme les manettes Razer Kishi, la récente manette de 8BitDo, ou la gamme du fabricant PowerA.

Microsoft met aussi en avant d’autres types d’accessoires, comme le casque audio SteelSeries Arctis 1, qui a la particularité d’être compatible avec la Xbox One, la Switch, la PS4, le PC mais aussi les mobiles grâce au Bluetooth.

Quid des succès ? Des sauvegardes de jeux ?

La technologie xCloud se comporte exactement comme une Xbox, et les joueurs retrouveront donc automatiquement leur profil, mais aussi les succès et les sauvegardes. Depuis le lancement de la Xbox One, tous les jeux Xbox sauvegardent automatiquement dans le cloud, et l’accès est donc totalement transparent.