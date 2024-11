Xbox Cloud Gaming : cette nouveauté attendue depuis 5 ans va changer le service

Vous n’avez plus besoin d’une Xbox pour profiter de jeux achetés sur Xbox. Le cloud gaming de Microsoft s’enrichit de nombreux titres à succès comme Cyberpunk 2077 et Final Fantasy XIV Online.

Cyberpunk 2077 devient jouable sur le Xbox Cloud Gaming // Source : CD PROJEKT Red

Promesse tenue ! En 2019, Microsoft annonçait que dans le futur, les jeux achetés sur le Xbox Store seraient jouables sur son service de cloud gaming.

Le covid et les retournements de situation sont passés par là et c’est finalement le mercredi 20 novembre 2024, cinq ans plus tard, que Microsoft lance officiellement cette évolution majeure du Xbox Cloud Gaming.

Ce que cela change

Jusqu’à présent, le catalogue du Xbox Cloud Gaming était lié au Xbox Game Pass Ultimate. L’abonnement à ce dernier permettait à la fois d’accéder aux serveurs de cloud gaming, mais aussi aux jeux compris dans le catalogue. Une façon de découvrir l’écosystème Xbox même sans console ou PC de jeu, ce qui est parfaitement alignée avec la nouvelle définition de Xbox.

Problème : si un jeu sort du catalogue, vous ne pouviez plus y accéder, même en décidant de l’acheter. Le service de Microsoft était, comme ce que Netflix propose dans la vidéo, uniquement basé sur un catalogue d’entrant et de sortant, sans pouvoir « posséder » les jeux.

Désormais, Microsoft ouvre son service de cloud gaming à des jeux jeux qui ne sont pas dans le catalogue Xbox Game Pass. Pour obtenir le droit d’y jouer, il faudra donc les avoir payé sur le Xbox Store.

Pour accéder aux serveurs de cloud gaming, un abonnement au Game Pass Ultimate est toujours nécéssaire pour le moment. On pourrait toutefois imaginer Microsoft lancer une nouvelle tranche d’abonnement uniquement laissant l’accès au Xbox Cloud Gaming à l’avenir, sans le catalogue du Game Pass Ultimate et les autres bonus associés.

Le plein de nouveaux jeux en cloud gaming

Tous les jeux du Xbox Store ne sont pas disponible sur le Xbox Cloud Gaming. Ils ‘agit pour le moment d’une cinquantaine de jeux.

Dans la liste, on note des gros jeux qui ne sont pas présent dans le Xbox Game Pass comme Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy, Dragon Quest III HD-2D Remake ou encore Final Fantasy XIV Online.

Animal Well Assassin’s Creed Mirage Avatar: Frontiers of Pandora Balatro Baldur’s Gate 3 Banishers: Ghosts of New Eden Call of Duty: Modern Warfare II The Casting of Frank Stone Cyberpunk 2077 Dragon Quest III HD-2D Remake DREDGE Dying Light 2 Stay Human Farming Simulator 25 Fear the Spotlight FINAL FANTASY XIV Online FINAL FANTASY FINAL FANTASY II FINAL FANTASY III FINAL FANTASY IV FINAL FANTASY V FINAL FANTASY VI Hades Harry Potter: Quidditch Champions High On Life HITMAN World of Assassination Hogwarts Legacy House Flipper 2 Kena: Bridge of Spirits Lego(R) Harry Potter(TM) Collection Life is Strange: Double Exposure Metro Exodus Mortal Kombat 1 NBA 2K25 PGA TOUR 2K23 Phasmaphobia Prince of Persia: The Lost Crown Rust Console Edition 7 Days to Die Star Wars Outlaws ™ Stray The Crew ™ Motorfest The Outlast Trials The Plucky Squire The Witcher 3: Wild Hunt Tom Clancy’s The Division 2 TopSpin 2K25 UNDERTALE Visions of Mana Warhammer 40,000: Space Marine 2 WWE 2K24

Dans le cas de Final Fantasy XIV Online, il faut noter que cela concerne aussi bien la version payante du MMORPG que sa déclinaison gratuite en version d’essai.

Final Fantasy XIV est disponible pour la première fois en cloud gaming

C’est la première fois que le MMORPG de Square Enix est mis à disposition sur un service de cloud gaming. World of Warcraft, pourtant propriété de Microsoft désormais, n’est pas présent sur le service de Microsoft, car le jeu n’existe pas sur Xbox et reste une exclusivité PC. Final Fantasy XIV Online prend donc son rival de cours en arrivant sur le service Xbox Cloud Gaming. Le jeu a également annoncé une version mobile développée par Tencent. De quoi faire venir de nombreux nouveaux joueurs dans ce jeu connu pour avoir été acclamé par la critique.

Ce nouveau service du Xbox Cloud Gaming est avant tout disponible sur navigateur pour le moment (Apple Safari, Google Chrome ou Microsoft Edge) :

Accédez au site officiel de Xbox Cloud Gaming ;

Repérez la nouvelle section « diffusez en continu votre propre jeu » ;

Connectez une manette compatible (Xbox, DualShock 4 ou Dualsense notamment), ou jouez à des jeux compatibles clavier/souris ;

Vous devez avoir un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Le service est également proposé sur les TV Samsung, les appareils Amazon Fire TV, ou sur les casques de VR Meta Quest 2, 3 et Pro.

La fonctionnalité sera proposée sur l’application Xbox pour Windows et sur les consoles Xbox à partir de 2025. Pour ces dernières, l’intérêt réside principalement dans le fait de pouvoir jouer à un jeu sans avoir à le télécharger et l’installer.