Final Fantasy XIV sera le premier MMORPG de son calibre à débarquer sur Android et iPhone

Square Enix vient de créer la surprise en annonçant Final Fantasy XIV Mobile, une adaptation pour iOS et Android de son célèbre MMORPG, développée en collaboration avec Lightspeed Studios. Cette nouvelle version promet de transposer l’univers enchanteur d’Eorzea sur nos appareils mobiles.

Final Fantasy XIV : Newfound Adventure // Source : Square Enix

Naoki Yoshida, producteur et directeur de Final Fantasy XIV, présente cette adaptation mobile comme une « sœur » du jeu original. « Cela fait 11 ans que FFXIV 2.0: A Realm Reborn a vu le jour, et ce nouveau titre mobile ambitionne de recréer la grandeur de l’histoire et des mécaniques de combat sur smartphones », explique-t-il avec enthousiasme.

Les joueurs retrouveront les éléments qui ont fait le succès du jeu original, notamment son contenu scénaristique captivant et son système de combat dynamique. Les activités annexes ne seront pas en reste : artisanat, récolte, mini-jeux, pêche, courses de Chocobos et le jeu de cartes Triple Triad seront également de la partie.

Le jeu mobile veut faire aussi bien que le jeu d’origine

L’équipe de développement promet d’avoir particulièrement soigné l’aspect visuel du jeu. Optimisé pour les écrans mobiles, Final Fantasy XIV Mobile devrait tout de même conserver la direction artistique distinctive de la version originale.

La dimension sociale aurait aussi été préservée. Les joueurs pourront toujours former des groupes pour explorer des donjons ou simplement socialiser lors d’activités plus décontractées, dans un environnement pensé pour favoriser les interactions positives et volontaires.

Le déploiement du jeu se fera en plusieurs phases, débutant par la Chine avant une sortie mondiale dont la date reste à préciser. La bonne nouvelle c’est qu’il s’agira d’un jeu free to play sans mécanique de gacha comme l’a indiqué Square Enix au magazine Famitsu. Les joueurs intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site officiel pour recevoir les dernières informations via différents réseaux sociaux.

Cette adaptation mobile représente un pari ambitieux pour Square Enix. Alors que certains fans hardcore pourraient être sceptiques, cette version mobile pourrait permettre à de nombreux joueurs n’ayant pas accès au matériel nécessaire pour la version originale de découvrir cet univers pour le moins fascinant. Il n’est pas impossible qu’une version Switch soit aussi dans les cartons chez Square Enix.