La Nintendo Switch et l’iPhone, prochaine terre du MMORPG ?

La Nintendo Switch est devenue la console portable de référence depuis 2017. Son format hybride la rend idéale aussi bien pour le salon de son foyer que pour les voyages. Cette mobilité, elle la paye avec des performances amoindrie et un espace de stockage réduit face à ses concurrentes.

Le fabricant devrait proposer une nouvelle génération avec la Nintendo Switch 2 attendue pour 2025. Que proposera de nouveau cette console ? Peut-être bien une percée dans un genre historique du PC : le MMORPG.

Frandroid a pu rencontrer Naoki Yoshida, réalisateur et producteur du MMORPG Final Fantasy XIV, quelques semaines avant le lancement de Dawntrail, la dernière extension du jeu sortie le 2 juillet.

Nous avons posé la question avec notre confrère Nicolas Dixmier de JV.com : après une disponibilité du MMORPG sur PC, Mac, PlayStation et Xbox, quelle est la prochaine cible des développeurs ?

En effet, tous les joueurs et joueuses de Final Fantasy XIV partagent la même expérience : qu’ils jouent depuis un PC ou une console. D’ailleurs, il est possible de jouer à la manette sur PC ou de jouer avec un clavier sur console.

Alors à la question des prochaines plateformes pour le MMORPG de Square Enix, on aurait pu imaginer l’intéressé botter en touche, mais il n’en n’est rien. Naoki Yoshida nous offre une réponse assez claire.

Je ne parle même pas en termes d’années, mais j’aimerais vraiment que Final Fantasy 14 soit disponible sur toutes les plateformes le plus tôt possible. Désormais, les plateformes que nous devons cibler ne sont plus si nombreuses. (…) Il ne reste donc plus que les smartphones et les plateformes Nintendo et je veux parvenir à rendre le jeu disponible sur ces supports le plus rapidement possible. Et ce rêve que j’ai, je veux absolument le réaliser et je vais faire de mon mieux pour le réaliser, alors je vous invite à être patient.

Naoki Yoshida