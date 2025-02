La Switch 2 arrive bientôt, mais l’eShop de Nintendo reste un sacré bazar

Après des mois de rumeurs, Nintendo a enfin révélé les premières images de sa Switch 2. Mais plus que le hardware, c’est probablement l’état de son magasin en ligne que la firme aurait dû revoir.

Les critiques sur l’eShop de Nintendo continuent de fleurir. Alors qu’il y a quelques semaines, nous nous faisions écho d’un ras-le-bol concernant la qualité des jeux sur le magasin en ligne de Nintendo, IGN est allé creuser cette affaire pour comprendre pourquoi le store de Nintendo est rempli de jeux de mauvaise qualité bourrés de visuels créés à grand coup d’intelligence artificielle.

Pour aller plus loin

Nintendo Switch 2 : date de sortie, écran, puissance, manettes, jeux… tout ce qu’il faut savoir

Ce déluge de « slop » a en fait à voir avec les méthodes que l’entreprise utilise pour certifier les différents développeurs et développeuses autorisés à publier des jeux.

Fart Fart Boobie Fart : The Game

Contrairement au magasin Xbox où chaque jeu doit passer sous les Fourches caudines de la certification Microsoft, l’eShop de Nintendo (comme celui de Sony d’ailleurs) ne se préoccupe réellement que du premier jeu pour lequel un studio demande une certification. Une fois le précieux sésame obtenu, les développeurs et développeuses ont plus ou moins le champ libre pour sortir ce qu’ils veulent sur le magasin en ligne.

« Après la certification obtenue, je pourrais sans doute sortir “Fart Fart Boobie Fart : The Game” (titre que la décence nous interdit de traduire Ndlr.) et il n’est même pas sûr qu’il serait dépublié un jour » illustre un développeur interrogé par IGN. « C’est surréaliste».

Crédit : Nintendo

Histoire de squatter les classements des sorties récentes, les studios de développement ont même développé une technique sournoise. En sortant plusieurs versions d’un même jeu (avec des modifications mineures ou des packs avec DLC) à quelques semaines de décalage, les développeurs et développeuses peuvent se hisser parmi les sorties « récentes » pendant des semaines. Ajoutez à ça une bonne couche de « promo exclusive » et vous obtenez un titre impeccablement optimisé pour le référencement au sein de l’eShop.

Un défaut de curation

Le problème de ce spam incessant de jeu n’est d’ailleurs pas à chercher exclusivement du côté de l’IA. Si la technologie est capable de créer des jaquettes de jeu passables, elle est loin de pouvoir coder un titre entier qui ne se fasse pas immédiatement retoquer par les systèmes de vérification technique de Nintendo. Les titres de qualité douteuse sont encore faits artisanalement au moins.

Pour aller plus loin

Nintendo Switch 2 : tout ce que Nintendo nous cache encore

Le problème se situe donc plus dans la curation effectuée par Nintendo qui semble réduite à peau de chagrin. Parmi les magasins de jeu en ligne dédié aux consoles, celui de la Xbox semble donc mieux s’en tirer grâce à un processus de vérification plus exhaustif et des méthodes de promotion mieux pensées.

Espérons donc que la Switch 2 arrive avec un magasin en ligne repensé, mais les développeurs et développeuses interrogés par IGN ne semblaient pas exactement optimistes sur cette question.