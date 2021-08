Le cloud gaming arrive sur Xbox One et Xbox Series X|S

Durant sa conférence organisée dans le cadre de la Gamescom 2021 mardi, Xbox a annoncé l'arrivée sur ses consoles du cloud gaming. Les abonnés au Game Pass Ultimate vont pouvoir profiter des jeux sans téléchargement sur leur Xbox One et Xbox Series X|S dès la fin d'année.

Le cloud gaming à la sauce Xbox continue de se diffuser sur tous les supports possibles. Annoncé prochainement sur les téléviseurs connectés après avoir conquis les PC Windows, les iPhone, iPad et autres supports Android, xCloud arrive prochainement sur les consoles maison.

Lors du Xbox Showcase ce mardi, la firme de Redmond a annoncé la disponibilité prochaine du cloud gaming sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S en fin d’année. Un privilège réservé aux abonnés au Xbox Game Pass Ultimate.

Gain de place et de temps en vue

Le fonctionnement sera rigoureusement le même que sur les autres supports : accès à la centaine de jeux proposés en cloud gaming, pas de téléchargement, la possibilité de rejoindre ses amis dans les jeux multijoueurs, etc. à la condition évidemment d’avoir une bonne connexion internet. Les jeux seront proposés jusqu’en 1080p/60 fps, annonce Xbox.

Pour les anciennes générations de console Xbox, l’avantage est tout trouvé : un gain de place quand le stockage était encore parfois limité à 500 Go. Mais surtout, les Xbox One pourront ainsi faire tourner des jeux de nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator sans en avoir la puissance intrinsèque et faire ainsi comme les Xbox Series S et Series X. Sans avoir aussi besoin de débourser des euros supplémentaires…

Il suffira d’aller sur votre console dans l’espace Xbox Game Pass et d’appuyer sur « Jouer » pour les jeux concernés. Ceux-ci seront identifiables grâce à un petit nuage sur leur fiche.

Xbox annonce une première phase de test pour les inscrits au programme Xbox Insider dès l’automne. Le lancement de la fonction de cloud gaming sur console sera effectif d’ici la fin de l’année 2021.