Xbox Game Pass : Hades, Dirt et 12 Minutes en vedettes du mois d’août

Même pendant les vacances, le Xbox Game Pass ne se repose pas sur ses lauriers. Le service de jeux en accès illimité de Xbox a sorti l'artillerie lourde au mois d'août. Parmi les nouveaux jeux ajoutés au Game Pass, on trouve Hades, Lumines, la saga Dirt ou encore 12 Minutes.

Si le farniente sur la plage ou au bord de la piscine ne fait pas forcément partie de votre programme estival ou de vos priorités si vous êtes en vacances, alors, abonnés au Xbox Game Pass, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre console, de votre smartphone ou de votre PC.

Xbox a dévoilé la première partie des jeux ajoutés au service de jeux en accès illimité en août. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est encore une fournée assez dense. Mais surtout extrêmement variée et qualitative.

À commencer par l’arrivée très attendue d’Hades le 13 août prochain partout où cela est possible. Après avoir fait le bonheur des joueurs sur Steam et sur Nintendo Switch, les portes de l’Enfer s’ouvrent prochainement aux propriétaires de consoles Xbox Series X|S et supports mobiles iOS comme Android ainsi qu’aux abonnés sur PC Windows 10. Il va y avoir du monde en enfer pour incarner ce prince immortel épaulé par les dieux de l’Olympe pour combattre le dieu des morts.

Le 19 août, ce sera au tour de 12 Minutes d’arriver en sortie « Day One » du mois. Un jeu signé Annapurna Interactive qui prend la forme d’une boucle temporelle dans laquelle un couple revit toujours la même scène en essayant d’empêcher un meurtre.

Après avoir racheté Codemasters, EA en fait aussi profiter ses amis. Et ce sont les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate qui vont être ravis avec l’arrivée de nombreux jeux de simulation de courses des franchises Dirt, Grid et F1.

Les jeux ajoutés en août 2021

Curse of the Dead Gods (Cloud, Xbox & PC) — 5 août

Dodgeball Academia (Cloud, Xbox & PC) — 5 août

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Xbox & PC) — 5 août

Lumines Remastered (Cloud, Xbox & PC) — 5 août

Skate (Xbox) EA Play — 5 août

Skate 3 (Cloud) EA Play — 5 août

Starmancer (Preview) (PC) — 5 août

Dirt 4 (Xbox & PC) EA Play — 10 août

Dirt Rally (Xbox & PC) EA Play — 10 août

Dirt Rally 2.0 (Xbox & PC) EA Play — 10 août

F1 2020 (Xbox & PC) EA Play — 10 août

Grid (Xbox & PC) EA Play — 10 août

Art of Rally (Cloud, Xbox & PC) — 12 août

Hades (Cloud, Xbox & PC) — 13 août

Microsoft Solitaire Collection : Premium Edition (PC) — 17 août

12 Minutes (Xbox & PC) – 19 août

Ils vont quitter le Xbox Game Pass

8 août

Grand Theft Auto V (Cloud & Xbox)

15 août

Ape Out (PC)

Crossing Souls (PC)

Darksiders Genesis (Cloud, Xbox & PC)

Don’t Starve (Cloud, Xbox & PC)

Final Fantasy VII (Xbox & PC)

Train Sim World 2020 (Cloud, Xbox & PC)

15 septembre

Forza Motorsport 7 (Xbox et PC)

À noter que Forza Motorsport 7 quitte le Microsoft Store et le Game Pass. Si vous possédez le jeu et ses extensions, pas de panique. Il reste fonctionnel. Si vous aviez payé ses extensions tout en profitant du jeu via le Xbox Game Pass, vous serez invités à le télécharger.