Xbox Game Pass : tous les jeux, trailers et dates annoncés à l’E3

Le fil rouge de la conférence Xbox Bethesda E3 2021 était sans surprise le Xbox Game Pass. L'abonnement aura le droit à de nouveaux jeux tous les mois pour les temps à venir.

C’est dimanche 13 juin 2021 qu’avait lieu la première conférence E3 de Xbox – Bethesda depuis que le premier a racheté le second en début d’année. Dans les jours précédant l’événement, Microsoft avait mis le paquet sur les préparatifs en dévoilant beaucoup de nouveautés pour son service Xbox Cloud Gaming : mise à jour des serveurs, arrivé sur PC et Xbox en natif, arrivé sur TV et développement de nouveaux appareils. Tout cela est au cœur de la stratégie Xbox : proposer son abonnement Xbox Game Pass au maximum de monde et un maximum d’écrans.

La conférence de l’E3 avait donc tout le champ libre pour ne parler que de ce qui importe réellement : les jeux. La firme a donc dévoilé pendant 90 minutes son calendrier des sorties pour les années à venir qui finiront par débarquer dans le Xbox Game Pass. Si l’on met de côté quelques licences fortes présentes lors de la soirée comme Battlefield, tous les jeux présentés arrivent dans le service d’abonnement de Microsoft.

Les jeux qui arrivent tout de suite

Microsoft a profité de sa conférence pour rajouter un petit catalogue de jeux à son Xbox Game Pass dès la fin de l’événement.

On y retrouve surtout des jeux Bethesda, mais pas uniquement puisque Yakuza 7 Like A Dragon arrive également :

Arx Fatalis (PC)

Dishonored : la mort de l’Outsider (PC, Cloud et console)

Doom (Cloud et console)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout 3 (PC, Cloud et console)

Fallout New Vegas (PC, Cloud et console)

Fallout Tactics (PC)

Rage (Cloud et console)

The Evil Within 2 (PC, Cloud et console)

Wolfenstein 2 (PC, Cloud et console)

Yakuza Like a Dragon (PC, Cloud et console)

Évidemment, le plus intéressant reste les jeux qui arriveront prochainement dans le service. Précisons que le 29 juin 2021, Doom Eternal sera disponible en version « next-gen » sur Xbox Series X et S.

Beaucoup de jeux jusqu’à la fin de l’année 2021

Ne le cachons pas, nous l’avions d’ailleurs mentionné dans le test de la Xbox Series X, le catalogue de lancement de Microsoft pour sa nouvelle génération de consoles était inexistant si l’on met de côté le catalogue du Game Pass. Là où Sony a multiplié les sorties jusqu’au récent Ratchet & Clank Rift Apart, Microsoft n’était pas prêt. La firme devrait toutefois se rattraper d’ici à la fin de l’année si l’on en croit le calendrier présenté.

On a d’abord les sorties des jeux développés par les studios Microsoft :

Flight Simulator sur Xbox Series et cloud (PC déjà disponible) – le 27 juillet

Psychonauts 2 – le 25 aout (PC, Cloud et console)

Age Of Empires IV (PC uniquement) – 28 octobre

Forza Horizon 5 (PC, Cloud et console) – 9 novembre

Halo Infinite (PC, Cloud et console) – fin 2021

Microsoft a également signé des contrats avec des développeurs externes pour qu’ils proposent leurs jeux dès leurs sorties sur le service cette année :

Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, Cloud & Console) – 22 juin

The Ascent (PC, Cloud & Console) – 29 juillet

Twelve Minutes (PC, Cloud & Console) – 19 août

Aragami 2 (PC, Cloud & Console)) – 17 septembre

Sable (PC, Cloud & Console) – 23 septembre

Scorn (PC, Cloud & Series X|S) – Automne 2021

Anacrusis (PC, Cloud & Console) – Automne 2021

Back 4 Blood (PC, Cloud & Console) – 12 octobre

Shredders (PC, Cloud & Console) – Décembre 2021

Hello Neighbor 2 (PC, Cloud & Console) – 2021

The Gunk (PC, Cloud & Console) – 2021

La sortie de Back 4 Blood notamment et du doublé Aragami 2 et Sable devraient permettent de combler les mois de septembre et octobre. En prenant du recul, le Xbox Game Pass devrait recevoir des nouveautés intéressantes jusqu’à la fin de l’année 2021.

La grande claque technique de la soirée était sans aucun doute l’annonce et la présentation de Forza Horizon 5

L’un des meilleurs jeux de l’année 2020, Hades, sortira sur Xbox et PlayStation cet été.

Les Xbox Game Studio couvrent les années à venir

Lors de l’E3 2020, Microsoft avait dévoilé beaucoup (trop) de jeux pour les années à venir sans aucune date. À ces jeux, s’ajoute désormais une nouvelle fournée, mais avec plusieurs titres prévus pour le moment en 2022. Les rachats de nombreux studios par la firme commencent clairement à porter leurs fruits.

Voici la liste des jeux présentés lors de cette conférence pour 2022 ou plus tard, et qui arriveront dans le Xbox Game Pass dès leurs sorties :

A Plague Tale: Requiem – 2022

Redfall – été 2022

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes – 2023

Eiyuden Chronicle Rising – 2022

Party Animals – 2022

Replaced – 2022

Slime Rancher 2 – 20022

Somerville – 2022

Stalker 2 – 28 avril 2022

Starfield – 11 novembre 2022

The Outer Worlds 2

Atomic Heart

Contraband

À cette liste on pourrait ajouter les jeux déjà annoncés, mais pas représentés hier comme Fable, Avowed, State of Decay 3, Perfect Dark, Forza Motorsport ou Senua’s Saga : Hellblade 2.

On retient surtout la présence de Redfall, nouvelle licence du studio Arkane Austin (Prey) prévue pour l’été 2022 qui s’est dévoilé avec une longue scène cinématique.

Le jeu indépendant Replaced a également marqué les esprits lors de la conférence.

Contraband est une nouvelle exclusivité d’envergure développée par le Avalanche Studios à qui l’on doit la série Just Cause.

Le studio français Asobo a dévoilé la suite de sa série A Plague Tale Requiem.

Les amateurs de J-RPG ont été ravis de découvrir l’arrivée du jeu Eiyuden Chronicle Hundred Heroes sur le Xbox Game Pass. Il s’agit d’un RPG développé par Yoshitaka Murayama, créateur de la série Suikoden, avec une partie de l’équipe de développement des deux premiers Suikoden.

Les trailers des jeux Xbox E3 2021

Voici tous les trailers qu’il ne fallait pas rater côté Xbox lors de cet E3

Et on termine avec le trailer le plus drôle de cet E3 2021.

