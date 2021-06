Les PC et les consoles Xbox vont intégrer xCloud pour « essayer avant de télécharger »

Microsoft a fait de nombreuses annonces autour des évolutions de son service de cloud gaming. Avec l'arrivée de xCloud directement sur les consoles et les PC, Microsoft évoque de nouvelles possibilités pour les joueurs Xbox.

En attendant sa grande conférence Xbox Bethesda de l’E3 prévue le 13 juin, Microsoft livre de nombreuses informations sur sa feuille de route en ce qui concerne le cloud gaming. Kareem Choudhry, en charge chez Microsoft de l’infrastructure cloud gaming, a détaillé plusieurs annonces fortes pour les évolutions du service.

Une intégration native sur consoles et PC

Le maitre mot de Microsoft est l’accessibilité du Xbox Game Pass, à travers le cloud gaming, sur tous les supports imaginables. Aujourd’hui le service est disponible sur Android principalement, et à travers une version web en beta sur PC et les appareils Apple. Demain, il sera proposé sur les téléviseurs connectés (ou non) et sur les supports développés directement par Microsoft.

Kareem Choudhry annonce en effet que « plus tard cette année, nous ajouterons le cloud gaming directement dans l’application Xbox sur PC et nous l’intégrerons dans nos expériences consoles ». L’intérêt de la première annonce peut sembler évident. Cela va permettre de jouer aux jeux du Xbox Game Pass même depuis un PC qui n’aurait pas la puissance pour faire tourner les jeux. En revanche, l’intégration à une console de jeu peut surprendre.

De nouveaux scénarios possibles grâce à cette intégration

Le mystère n’en reste pas un très longtemps puisque Kareem Choudhry précise que cela va permettre « d’activer toutes sortes de scénarios comme « essayer avant de télécharger » ». Ici, il évoque en fait l’une des grandes problématiques de Microsoft concernant le Xbox Game Pass : l’accessibilité des jeux. Aujourd’hui, quand un gros jeu sort sur l’abonnement, cela demande aux utilisateurs de télécharger des dizaines de Go, parfois plus de 100 Go, pour un titre qu’ils n’aimeront peut-être pas. Cela crée de la friction et ça ne pousse pas les utilisateurs à tester et découvrir de nouveaux jeux.

Avec l’intégration du cloud gaming directement dans les consoles Xbox, on peut imaginer commencer directement à tester un jeu en un seul clic en streaming. Si la connexion le permet, on peut même imaginer commencer à jouer au jeu pendant qu’il se télécharge et s’installe en arrière-plan. La friction disparait. On retrouvera aussi cet avantage sur les PC de jeu qui bénéficieront de l’intégration dans l’application Xbox pour les mêmes scénarios.

Mais quelles consoles ?

À aucun moment dans ses propos, Kareem Choudhry ne précise qu’elles seront les consoles qui bénéficieront de cette expérience intégrée. Evidemment, on pense d’abord aux Xbox Series X et S qui sont les dernières en date et profiteront évidemment d’une telle mise à jour. Grâce à la mise à jour annoncé des serveurs xCloud, cela permettra d’ailleurs à la Xbox Series S de tester les jeux en version Series X.

Mais la question beaucoup plus intéressante est celle de l’hypothétique arrivée de xCloud sur les Xbox One. Aujourd’hui, Microsoft continue de mettre à jour le système de ses anciennes consoles. Si la firme propose cette mise à jour et intègre son service de cloud gaming next-gen directement sur les consoles, le bénéfice serait immédiat. D’un côté les consommateurs n’auraient plus forcément besoin, s’ils ne le souhaitent pas, de changer leur console pour un nouveau modèle. D’autre part, cela signifie que tout le parc installé de Xbox One, bien plus grand que celui des Xbox Series, pourrait théoriquement recevoir des jeux next-gen à travers le cloud gaming. Une opération qui pourrait donc faciliter grandement les négociations avec les développeurs de jeux.