Conférence E3 Xbox et Bethesda ce dimanche : ce que l’on peut en attendre

Microsoft tient sa conférence jeu vidéo ce dimanche 13 juin à 19 heures pour y dévoiler les prochaines nouveautés Xbox et Bethesda. Voici ce que l'on peut en attendre.

[Article initialement publié le 27 mai 2021]

Le mois de juin est là et avec lui la grande messe du jeu vidéo : l’E3. Cette année, le salon n’ouvre pas vraiment ses portes, mais est présent sur Internet, et les grands acteurs de l’industrie se réunissent quand même jusqu’au 15 juin pour présenter leurs nouveautés. Vous pouvez retrouver le planning complet des conférences directement sur Frandroid.

Une conférence de 90 minutes

Microsoft avait annoncé participer à l’E3 2021 et l’agenda est désormais précisé. Le groupe proposera une conférence conjointe Xbox et Bethesda ce dimanche 13 juin à 19 heures (heure de Paris). L’événement devrait durer 1h30 et « délivrera de nombreuses informations sur les jeux qui découleront de ce partenariat, sur les titres incroyables qui sortiront sur Xbox d’ici la fin de l’année, sur ceux rejoignant prochainement le catalogue du Xbox Game Pass, et bien plus encore ».

Il s’agit de la première conférence conjointe de Bethesda et Xbox depuis le rachat du premier par le second en mars 2021. On comprend donc la durée de 90 minutes contre 60 minutes pour le Xbox Game Showcase seul de 2020.

Du gameplay

La conférence Xbox de juillet 2020 avait reçu de nombreuses critiques entre sa démonstration ratée de Halo Infinite et les nombreux trailer d’annonce en image de synthèse qui ne reflète pas la réalité des jeux manette en main. On peut s’attendre à beaucoup plus de démonstrations de gameplay dans cette nouvelle conférence 2021.

Sans surprise, la star de l’événement sera une nouvelle fois Halo Infinite dont la sortie a été repoussée à la fin de l’année 2021 et qui doit prouver que ces précieux mois ont permis d’en faire un jeu attirant pour le grand public.

L’événement sera aussi l’occasion de faire un point d’étape sur les très nombreux jeux en production chez Xbox et Bethesda. Évidemment, on ne le reverra pas tous, mais on peut espérer avoir des nouvelles de plusieurs d’entre eux : Psychonauts 2, Age Of Empires IV, Microsoft Flight Simulator (version console), Avowed, Fable, Forza Motorsport, Senua’s Saga : Hellblade 2, Perfect Dark, State of Decay 3 ou encore Project : Mara.

Du côté de Bethesda, on attend une présentation du très attendu Starfield. Il s’agit de la première nouvelle licence des développeurs de Fallout et Elder Scrolls (Skyrim) depuis de nombreuses années et l’on connaît très peu de chose sur ce nouveau jeu qui devrait nous mettre des étoiles dans les yeux.

Des nouveaux jeux exclusifs

Après avoir rapidement fait le tour des jeux dévoilés, il faut aussi s’attendre à la présentation de nouveaux jeux. Les rumeurs misent plutôt sur une annonce surprise de Forza Horizon 5 dont la sortie serait prévue dès cette année, en attendant un Forza Motorsport dont le reboot déjà annoncé se ferait sur le long terme avec un tout nouveau moteur graphique.

Bethesda pourrait lever le voile sur le troisième épisode de la trilogie Wolfenstein. Le premier épisode est sorti en 2014 et le deuxième en 2017, on rentre donc dans la fenêtre de développement logique pour un troisième épisode. Rappelons que les développeurs MachineGames ont également annoncé travailler sur un jeu de la licence Indiana Jones.

Microsoft devrait aussi dévoiler des jeux développés par des studios externes et publiés directement par Xbox Game Studio à l’image de Tell Me Why ou la série Ori.

Xbox Game Pass, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass

Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, il faut s’attendre à voir le service d’abonnement Xbox Game Pass être martelé par Microsoft tout au long de sa conférence. En 2020 déjà, la firme avait le choix de faire une conférence avec uniquement des jeux sortant sur son service. Elle pourrait réitérer cette méthode et l’amplifier avec des titres d’éditeurs tiers majeurs. Depuis plusieurs semaines, Microsoft annonce le lancement de jeux tiers comme Outriders et MLB The Show directement dans son Game Pass. Une conférence E3 serait le moment idéal pour clarifier cette stratégie.

Les 90 minutes de la conférence ne se seront pas que remplies de présentation de blockbusters. Il faut aussi s’attendre à la présentation de jeux indépendants ID@Xbox, de mise à jour pour des jeux existants comme Sea of Thieves et Grounded et des présentations venant d’éditeurs tiers.