Summer Game Fest, E3, Nintendo, Xbox, Ubisoft… le calendrier des évènements jeu vidéo de l’été

Geoff Keighley a annoncé le retour du Summer Game Fest. Une conférence est prévue dès le 10 juin prochain pour dévoiler des nouveautés et exclusivités. Un événement qui doit s'étaler sur plusieurs semaines et démarre deux jours avant l'E3 2021. Le premier d'une longue série de rendez-vous vidéoludiques cet été.

[MISE A JOUR DE L’ARTICLE INITIALEMENT PUBLIÉ LE 20 MAI AVEC L’AJOUT DES CONFÉRENCES]

Le Summer Game Fest s’annonce et il est encore un peu difficile de savoir ce que l’été gaming nous réserve. Le mois de juin était traditionnellement dévolu à l’E3, le grand rendez-vous annuel de Los Angeles avec sa pléiade d’annonces, de stars, de paillettes et de bruits pour vanter les mérites des prochains blockbusters. Mais une fois encore, les projets ont été chamboulés par la pandémie.

L’E3 dégaine en premier…

Pas plus qu’en 2020, il n’y aura d’événement américain en physique. Les organisateurs de l’E3 ont d’ores et déjà annoncé la tenue d’un salon en ligne du 12 au 15 juin, avec la participation de nombreux éditeurs et constructeurs (Ubisoft, Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Xbox, Nintendo…). L’industrie avait donc prévu de se retrouver, du moins virtuellement, pour célébrer le jeu vidéo et offrir de la visibilité aux futurs titres à travers plusieurs rendez-vous, conférences, etc. proposés gratuitement aux fans.

L’E3 dévoile au fil des semaines son planning. On sait que Square Enix organisera de nouveau une conférence le 13 juin, juste après Xbox avec de nombreux détails sur ses prochains titres (Life is Strange : True Colors, Babylon’s Fall, l’extension Black Panther sur Marvel’s Avengers…). Sega, Warner Bros Games et bien d’autres seront présents pour des tables rondes et des présentations. L’industrie du PC et les éditeurs dédiés seront eux aussi de l’aventure.

En revanche, Sony PlayStation n’a pas indiqué sa participation, pas plus que Electronic Arts, deux absents de marque déjà lors de la dernière édition en 2019 qu’ils avaient préféré jouer dans leur coin. EA organisera son EA Play Live le 22 juillet prochain, en marge donc de l’E3, et ce n’est sans doute pas sans raison.

… et se fait griller la politesse

Le 20 mai dernier, Geoff Keighley, organisateur des Games Awards et de la soirée Opening Night Live de la Gamescom, devenue l’an dernier la conférence du salon allemand — voire le salon en lui-même –, a annoncé la date de la nouvelle édition de son Summer Game Fest. L’été 2020 avait été marqué par un Summer of Gaming étalé sur plusieurs mois et la création du Summer Game Fest, ainsi que du Xbox Summer Game Fest Demo Event notamment. Il n’était pas inattendu que, pour pallier le manque de salons et d’exposition, les événements se multiplient encore cette année.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mais celui-ci a une petite spécificité : il démarrera deux jours plus tôt que l’E3. Pas sûr que l’ESA voit d’un bon œil l’annonce de l’ancien journaliste devenu organisateur de lancer son festival gaming dès le 10 juin.

« En juin, l’industrie du jeu vidéo s’unit pour donner un aperçu de ce qui va suivre ». Les mots d’annonce sont beaux, mais rien ne laisse cependant indiquer que l’E3 fasse partie du programme concocté par Keighley et… Amazon Prime Gaming, partenaire principal de l’événement. De quoi laisser entrevoir du lourd en perspective avec la participation du géant du e-commerce qui cherche à se faire un nom dans le jeu vidéo à coup de création de studios, de jeux et d’opérations.

De plus, la liste annoncée des 30 premiers partenaires n’est pas sans rappeler celle dévoilée par l’E3 avec également 2K, Bandai Namco, Ubisoft, Warner, Xbox… mais aussi PlayStation et EA. Toute l’industrie a donc accepté l’invitation de Geoff Keighley à venir dérouler ses World Premiere, ses nouveaux trailers, évoquer ses prochaines sorties, exclusivités, etc. Xbox a annoncé un « showcase » avec son nouveau protégé, Bethesda, le 13 juin à 19h, dans le cadre du Summer Game Fest plus que de l’E3.

Et l’événement a réussi à attirer d’autres acteurs qui n’étaient pas forcément présents les années précédentes comme Netflix qui organise sa Geeked Week dès le vendredi 11 juin ou l’éditeur Koch Media qui tient une conférence le même jour.

Une industrie « unie » ou presque

Le Summer Game Fest débutera le 10 juin à 21 heures (heure de Paris) par un showcase Kickoff Live ! en direct promis « spectaculaire », avec un spectacle assuré par le groupe Weezer. Un événement Days of the Devs est également prévu avec la participation de iam8bit ou encore Double Fine Productions.

Geoff Keighley a promis d’annoncer dans les prochains jours le reste de la programmation qui occupera tout le mois de juin. Et l’on attend aussi d’en savoir plus sur l’organisation de l’E3 qui pour le moment a mis l’accent sur le lancement de son portail internet et de son application qui doivent être les clés d’accès au salon virtuel pour suivre les présentations, interagir avec d’autres joueurs-spectateurs. Mal en point ces dernières années, le salon californien joue aussi sa survie à travers sa capacité à se réinventer. Et cela passe aussi par sa version numérique.

Les deux organisateurs risquent donc de batailler dur pour savoir qui aura le droit de passer sous sa bannière les conférences toujours non annoncées de Square Enix, Nintendo, Xbox ou PlayStation notamment. Et ce sont les joueurs qui devraient être les grands gagnants de ce duel. Car nul doute que tous vont déborder d’imagination pour attirer le plus grand nombre de spectateurs à coup d’annonces exclusives et de rendez-vous marquants. À moins que Geoff Keighley ne réussisse son pari de s’imposer comme l’homme-orchestre incontournable du jeu vidéo et, après la Gamescom, parvienne à éclipser le plus grand rendez-vous gaming de l’industrie.

Le programme gaming de l’été

5 juin 11h : Indie Live Expo

5 juin 17h : The Guerrilla Collective

10 juin 21 h : lancement du Summer Game Fest

11 juin : Netflix Geeked Week

11 juin 21h : Koch Media Prime Time

11 juin 22h : IGN Expo

12-15 juin : E3 2021

12 juin : Devolver Digital Showcase

12 juin 21 h : Ubisoft Forward

13 juin : Future Game Show et PC Gaming Show

13 juin 19h : Xbox-Bethesda Showcase

13 juin 21h15 : Square Enix Presents

15 juin 18h : Nintendo Direct

15 juin à 0h01 : Razer E3 Keynote

16 juin 19 h : Steam Next Fest

22 juillet : EA Play Live

D’autres événements seront ajoutés au fil des semaines