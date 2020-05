PS5, Xbox, Guerrilla Collective, Summer Game Fest : tous les événements gaming à suivre cet été

L'E3 n'aura pas lieu cette année, et la plupart des salons dédiés aux jeux vidéo ont été annulés ou repoussés. À la place, de nombreux événements auront lieu en ligne. Voici le dossier de référence pour savoir où et quand suivre ces les conférences et les festivals prévus cet été.

Alors que le monde du jeu vidéo se préparait à une année 2020 importante, puisque marquée par le lancement de nouvelles consoles, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, la pandémie de coronavirus est venue perturber tous les plans. Fini l’E3, fini la Gamescom, fini la Blizzcon, la plupart des salons annuels autour du jeu vidéo ont été tout simplement annulés.

Pour ne pas rater la fête, de nombreux acteurs de l’industrie se sont réunis pour créer de nouveaux événements à suivre pendant tout l’été, jusqu’à la sortie des nouvelles consoles. Ces événements sont nombreux et variés, en voici la liste la plus complète possible pour être sûr de ne rien rater. Cet article est maintenu à jour pour y ajouter de nouveaux détails au fil des événements. Tous les horaires indiqués sont donnés à l’heure de Paris (UTC+2).

Les conférences

Nous avons d’abord réuni les conférences diffusées sur Internet. Il s’agit d’événements proposés par des éditeurs, des fabricants ou des médias et qui présentent des nouveautés sur quelques heures.

Xbox 20/20 : un événement Microsoft chaque mois

Microsoft est le fabricant ayant le plus clairement communiqué ses plans de communications pour l’année. La firme va prendre la parole chaque mois jusqu’au lancement de la Xbox Series X dans une série d’événements nommée « Xbox 20/20 », une référence à une excellente acuité visuelle en anglais.

Xbox 20/20 de juin

Quand : autour du 10 juin

: autour du 10 juin Ce qu’il faut attendre : l’événement de juin devrait être centré autour des services comme xCloud

Xbox 20/20 de juillet

Quand : en juillet

: en juillet Ce qu’il faut attendre : une grande démonstration des jeux prévue par les Xbox Game Studios pour la Xbox Series X

Les événements PlayStation

Sony communique peu sur sa PlayStation 5. Selon des journalistes en général plutôt bien informés, Sony devrait en dire plus sur sa console lors d’un événement au début du mois de juin. Toujours d’après ces sources, Sony devrait également préparer d’autres événements cette année autour de sa console, et notamment un State of Play pour le mois d’août qui serait dédié aux jeux du lancement de la console.

Conférence PS5 (rumeur)

Quand : le 3 juin

: le 3 juin Ce qu’il faut attendre : le design de la console et la démonstration de quelques jeux tournant sur PlayStation 5.

State of Play (rumeur)

Quand : en août

: en août Ce qu’il faut attendre : une grande présentation des jeux prévus pour le lancement de la PlayStation 5.

EA Play 2020

Chaque année l’éditeur Electronic Arts organise un événement en juin pour présenter ses nouveaux jeux. L’EA Play revient en 2020.

Quand : le 12 juin à 01h00

: le 12 juin à 01h00 Ce qu’il faut attendre : FIFA 21, un potentiel remaster de Mass Effect ou Dead Space et de nouveaux jeux.

Ubisoft Forward

Ubisoft a rapidement annulé sa conférence prévue en marge de l’E3 début juin, et l’a remplacé par un nouvel événement, la conférence Ubisoft Forward. L’éditeur promet tout de même un show de la même qualité qu’à l’E3.

Quand : le 12 juillet à 21h00

: le 12 juillet à 21h00 Ce qu’il faut attendre : des nouvelles de Gods & Monsters, de Watch Dogs Legion et une longue présentation en détail d’Assassin’s Creed Valhalla.

New Game+ Expo

Plusieurs développeurs japonais comme Sega, Koei Tecmo ou Arc System Works se sont réunis pour créer un événement commun, New Game+ Expo.

Quand : le 23 juin à 17h00

: le 23 juin à 17h00 Ce qu’il faut attendre : l’annonce de nouveaux jeux japonais et plus d’informations sur les titres déjà annoncés comme Yakuza : Like a Dragon

Guerrilla Collective

Guerrila Collective est une série d’événements sur plusieurs jeux réunissant des annonces et des présentant venant essentiellement de développeurs indépendants ou de développeurs de tailles moyennes. Larian Studios (Divinity Original Sin), Microsoft (ID@Xbox) et Paradox Interactive (Stellaris, Cities Skyline) font notamment partie des participants.

Quand : du 6 au 8 juin à 19h00

: du 6 au 8 juin à 19h00 Où : sur Twitch

: sur Twitch Ce qu’il faut attendre : de nouvelles informations sur Baldur’s Gate 3 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2

PC Gaming Show

Le PC Gaming Show est depuis quelques années l’un des moments forts de l’E3. Évidemment, le PC n’a pas une seule entreprise derrière lui comme la Xbox ou PlayStation, et le PC Gaming Show est donc une succession de présentations plutôt qu’un événement plus cohérent au marketing bien ficelé. Cette année, l’E3 n’est plus, mais le PC Gaming Show persiste.

Quand : le 6 juin à 21h00

: le 6 juin à 21h00 Où : sur YouTube

: sur YouTube Ce qu’il faut attendre : des jeux exclusifs pour l’Epic Game Store

IGN Expo

Dans le cadre de son festival IGN Summer of Gaming, le site IGN organise trois jours de conférence IGN Expo où seront présentés de nouveaux jeux.

Quand : les 5, 8 et 9 juin

: les 5, 8 et 9 juin Où : sur YouTube

: sur YouTube Ce qu’il faut attendre : IGN promet au moins 5 annonces de nouveaux jeux et 13 démonstrations de gameplay répartis sur les trois jours.

The Escapist Indie Showcase

Le magazine The Escapist s’est associé avec GOG.com, la boutique de jeux sans DRM appartenant à CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk). L’événement présentera pendant plusieurs jours des jeux indépendants et débutera avec une conférence remplie d’annonces.

Quand : le 11 juin de 21h00 à 23h00

: le 11 juin de 21h00 à 23h00 Où : sur YouTube

: sur YouTube Ce qu’il faut attendre : des jeux indépendants qui seront distribués sur GOG à leur sortie

Day of the devs

Comme un jeu de mots avec Día de Muertos, le jour des développeurs (ou Day of the devs) est un petit événement produit par Double Fine et Iam8bit pour présenter des jeux venant de développeurs indépendants.

Quand : le 22 juin à 17h00 et le 20 juillet

: le 22 juin à 17h00 et le 20 juillet Ce qu’il faut attendre : de nouveaux jeux indépendants

Gamescom Opening Night Live

Comme l’E3, la Gamescom ne devrait pas ouvrir ses portes cette année. Mais les organisateurs préparent quand même des annonces, et notamment un événement très spécial intitulé Gamescom Opening Night Live.

Quand : le 27 août à 20h00

: le 27 août à 20h00 Ce qu’il faut attendre : de nouvelles annonces pour marquer la fin de l’été, à quelques semaines du lancement des nouvelles consoles

Hot Chips

Hot Chips n’est pas un événement dédié aux jeux vidéo, mais plutôt au hardware et plus précisément aux microprocesseurs. Chaque année, les géants de l’industrie viennent y faire de grandes présentations. Cette année, on devrait avoir le droit à des présentations de la part de Microsoft concernant la Xbox Series X, mais aussi Nvidia pour ses prochaines puces graphiques GeForce RTX 3000.

Quand : le 18 août de 02h30 à 04h00

: le 18 août de 02h30 à 04h00 Ce qu’il faut attendre : une explication très approfondie de l’architecture de la Xbox Series X et des nouvelles puces graphiques de Nvidia

Les festivals

Contrairement aux conférences, les festivals s’étalent sur plusieurs jours, voire sur plusieurs mois. Ils n’ont donc pas d’horaires, seulement des dates. Il n’y a en général pas de grands temps forts, mais plutôt des petits événements régulièrement qui peuvent prendre la forme d’une annonce de jeu ou de la présentation d’une séquence de gameplay.

Le Summer Game Fest de Geoff Keighley

Geoff Keighley, producteur des Game Awards, a décidé d’essayer d’occuper le terrain laissé vacant par l’E3 et s’est entouré de plusieurs géants de l’industrie pour créer le Summer Game Fest. L’événement regroupe en réalité d’autres événements indépendants, comme l’EA Play ou l’Ubisoft Forward, mais propose aussi quelques annonces et interviews exclusives.

Quand : de mai jusqu’au mois d’août

: de mai jusqu’au mois d’août Ce qu’il faut attendre : des annonces venants de petits et de grands éditeurs, comme le remake de Tony Hawk Pro Skater par Activision.

Steam Game Festival

L’édition d’été du festival des jeux Steam va permettre de découvrir en avant-première des jeux PC qui sortiront sur la plateforme au cours des 12 prochains mois. Il sera possible de télécharger et essayer pendant un temps limité des démos jouables, un peu à la manière des démonstrations sur un salon.

Quand : du 6 au 14 juin 2020

: du 6 au 14 juin 2020 Ce qu’il faut attendre : des annonces d’éditeurs partenaires comme Microsoft qui présentera Grounded.

IGN Summer of Gaming

IGN est l’un des gros sites dédiés à l’actualité du jeu vidéo aux États-Unis. Le site est parvenu à convaincre plusieurs acteurs de l’industrie de se réunir autour de son événement : IGN Summer of Gaming qui s’étalera sur plusieurs mois avec des annonces de jeux, des interviews, et des présentations de gameplay. Le site organise aussi IGN Expo à l’intérieur de cet événement, qui devrait prendre la forme d’une conférence avec la présentation de plusieurs nouveaux titres.

Quand : du 5 au 24 juin

: du 5 au 24 juin Ce qu’il faut attendre : des annonces d’éditeurs partenaires

Voici le programme complet du Summer of Gaming. Notez que comme le Summer Game Fest de Geoff Keighley, ce festival intègre des événements propres aux éditeurs comme EA Play ou Ubisoft Forward.