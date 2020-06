PS5 : comment suivre en direct la conférence et ce qu’il faut attendre

C'est aujourd'hui que Sony a prévu de diffuser son événement dédié à la PlayStation 5 sur Internet. Voici ce qu'il faut attendre de cet événement, et comment le suivre en direct !

Après de longs mois d’attentes, et une semaine de plus, c’est enfin l’heure pour Sony de faire une présentation grand public de la PlayStation 5.

Date et heure de la conférence PS5

La conférence dédiée à la PlayStation 5 de Sony aura lieu ce jeudi 11 juin 2020 à partir de 22 heures (heure de Paris). L’événement devrait durer une heure environ et sera diffusé sur Internet en direct. Sony a prévenu que le flux du stream serait diffusé en Full HD 1080p à 30 images par seconde, mais les trailers de jeux seront disponibles par la suite en 4K. En revanche, la marque veut mettre l’accent sur le son, et recommande aux passionnés de porter un casque pour profiter au mieux de l’événement.

Regarder la conférence PS5 en direct

Vous pourrez suivre en direct les annonces de la conférence directement depuis cet article qui sera maintenu à jour tout au long de la soirée. La rédaction de Frandroid sera sur le pont pour vous proposer des articles à chaud et des analyses.

Sony diffuse en direct l’événement sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez suivre la vidéo en streaming ci-dessous.

Ce qu’il faut attendre de l’événement PlayStation

Dans son annonce, Sony indique que l’événement va permettre d’avoir « un aperçu des jeux auxquels vous pourrez jouer à la sortie de la PlayStation 5 en fin d’année ». Les jeux seront donc le sujet principal de l’événement, mais peut-être pas le seul.

Le design de la console ?

C’est la grande question de cette conférence, va-t-on enfin découvrir le design de la PlayStation 5 ? Microsoft a dévoilé celui de la Xbox Series X en décembre 2019, et nous n’avons jusqu’à présent que des photos du kit de développement de la PS5 à nous mettre sous la dent. D’après plusieurs sources, la production de masse de la PlayStation 5 débuterait ce mois-ci, ce qui va fortement augmenter les chances d’une fuite tôt ou tard de ce design.

Sony serait donc bien avisé de prendre les devants et de présenter l’apparence de sa nouvelle console sous son meilleur jour, plutôt que de devoir faire les frais d’une photo floue prise dans une usine. Pour autant, comme la firme a beaucoup insisté pour dire que la conférence était consacrée avant tout aux jeux, il n’est pas sûr du tout que nous puissions enfin voir la console.

Des jeux

C’est donc le sujet principal de la soirée, nous allons découvrir les premiers jeux de la PlayStation 5. Contrairement à la présentation de Microsoft en mai, l’événement de Sony devrait mélanger des nouveaux titres de ses PlayStation Studios, et des développeurs tiers. La marque va sans aucun doute vouloir impressionner et nous faire la démonstration des caractéristiques de la PlayStation 5. Vous pouvez donc ajouter « SSD » et « la fin des temps de chargements » à votre bingo.

On pourrait notamment découvrir le nouveau jeu développé par Guerrilla Games, pressenti comme étant Horizon 2, mais aussi au moins une nouvelle IP des studios PlayStation. La marque a en effet l’habitude de lancer de nouvelles licences avec chaque génération de PlayStation. Du côté des développeurs tiers, n’appartenant pas à Sony, Resident Evil 8 par Capcom se trouve en tête des pronostics, et on imagine que d’autres studios japonais comme Square Enix pourraient s’inviter à la fête.

Il faut toutefois garder à l’esprit qu’il s’agit d’un premier événement d’une heure, et que Sony pourrait réserver certaines de ces grosses annonces pour plus tard dans l’année.

Des démos techniques

Une bonne manière de bluffer l’audience avec les capacités de la console est de faire des démonstrations de nouveaux moteurs graphiques. Lors de la présentation de la PS4, Sony avait dévoilé Agni’s Philosophy de Square Enix, le moteur Panta Rhei de Capcom avec Deep Down, ou encore The Dark Sorcerer par Quantic Dream. Plus récemment, la présentation de l’Unreal Engine 5 en temps réel sur PS5 a marqué les esprits.

On peut donc s’attendre à d’autres démos du même style pour illustrer les capacités de la console, notamment de son SSD, mais aussi du Tempest Engine pour le son.

Le prix ? Peu probable

En 2013, Sony avait attendu sa conférence de juin, qui se déroulait à l’E3 à l’époque, pour dévoiler le prix de sa PlayStation 4. La firme était confiante, car l’annonce du prix de 399 euros s’était déroulée seulement quelques heures après que Microsoft annonce une Xbox One à 499 euros. Cette fois, Microsoft n’a pas dévoilé ses prix, et les deux géants se livrent à une petite partie de poker menteur sur le sujet.

Il est très peu probable que Sony dévoile le prix de sa PlayStation 5 lors de cette conférence.