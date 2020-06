PS5 : voici le design des DEUX consoles blanches de Sony

À la fin d'une longue conférence dédiée aux jeux de la PS5, Sony a finalement révélé le design de sa future console de jeux. Ou plutôt de SES consoles de jeu puisqu'il y en a deux.

Sony a tenu ce jeudi 11 juin sa conférence dédiée à la PlayStation 5 et à l’avenir du jeu vidéo. Les trailers de jeu se sont succédé avec beaucoup de nostalgie liée à d’anciennes licences, quelques nouvelles IP intrigantes, mais aussi et surtout les premières images de ses consoles de jeu.

PS5 et PS5 Digital Edition

Vous avez bien lu, il s’agit bien de consoles. Au pluriel. Ce sont donc deux PS5 qui ont été présentées ce soit : la PlayStation 5, et la PS5 Digital Edition, promettant un avenir dématérialisé, sans lecteur Blu-ray. C’est là ce qu’on attendait de la part de Microsoft avec ses deux consoles (la Xbox Series X, la Scarlett, et l’Anaconda, qui n’est toujours pas annoncée), mais pas vraiment de Sony, pour qui le tout dématérialisé n’avait pas réellement réussi à la PlayStation Go à son époque.

Les deux consoles se tiennent à la verticale et ne semblent déclinées qu’en un seul coloris : blanc sur l’extérieur, noir pour la bande intérieure, avec des LED bleues pour agrémenter le tout, avec une forme de V pour rappeler le chiffre romain du numéro de la console et le fameux dev kit dont le système de ventilation a fait récemment fait parler de lui.

Sony précise que la PS5 sera fourni avec un lecteur Blu-ray Ultra HD, mais que l’expérience sera bel et bien la même sur les deux consoles. « Le choix est vôtre », est-il indiqué, confirmant ainsi que c’est là une question d’habitude — et certainement de prix –, mais que la qualité ne sera pas impactée par le choix du modèle.

On peut noter la présence de deux ports en façade : un USB-A et un USB-C.

Précisons tout de même que la console n’est pas vouée à tenir à la verticale dans votre meuble TV. Si vous souhaitez la coucher, c’est possible.

Bien sûr, le sans-fil sera à l’honneur avec la PS5, que ce soit avec la nouvelle manette, la DualSense, ou avec les nouveaux accessoires, à savoir :

Une télécommande multimédia ;

Un casque sans fil « Pulse 3D ».

Enfin, une caméra « HD » est également de la partie, rappelant le Kinect de la Xbox One.

Pour les manettes, Sony a également dévoilé un kit de charge permettant de charger deux manettes en simultané, un accessoire bien pratique que les joueurs apprécieront certainement.

Pas de prix ni de date de sortie

Pour le moment, Sony est resté avare en informations et n’a livré ni prix de commercialisation ni date de sortie. Pour cela, il faudra encore patienter quelques semaines, voire quelques mois. Affaire à suivre.

