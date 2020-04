PS5 : voici la manette DualSense, la remplaçante de la DualShock.

Sony dévoile par surprise la nouvelle manette qui accompagnera la PlayStation 5. La célèbre DualShock tire sa révérence, voici la DualSense de la PS5.

On ne connait pas encore le design de la PS5, mais on connait désormais celui de sa manette officielle. Sony a dévoilé sur son blog les premières infos sur le contrôleur DualSense qui accompagnera officiellement sa console next gen.

Car oui, Sony dit au revoir à la DualShock pour la deuxième fois de son histoire. Le fabricant japonais avait déjà abandonné ce nom pour la manette Sixaxis de la PS3.

Rupture de design

Là où Microsoft a choisi de modifier en douceur la nouvelle manette de la Xbox Series X, Sony a fait le choix de radicalement changer les codes de design de sa manette.

Même si le changement d’apparence est important, on retrouve beaucoup de codes du design de la DualShock 4 :

deux sticks analogiques symétriques,

les 4 boutons emblématiques croix (oui c’est une croix), carré, rond et triangle,

les flèches directionnelles,

le bouton PlayStation devenu un logo cliquable

les boutons et gâchettes arrières L1/L2/R1/R2

la grande zone tactile

la LED (qui consommera peut-être moins de batteries cette fois)

Pour autant, Sony intègre plusieurs nouveautés importantes sur cette manette.

Le bouton Share devient Create

Avec la manette de la PS4, Sony avait réussi à anticiper la montée en force du streaming sur Twitch et du partage sur les réseaux sociaux. Le bouton partage de la DualShock 4 a été en lui-même une petite révolution sur le rapport des joueurs avec le partage de leurs expériences. Au point d’être repris sur la Switch, et sur la manette de la Xbox Series X.

On peut donc être surpris de voir le bouton Share disparaitre de la DualSense. Le bouton à droite du touchpad est toujours là, mais il s’agit désormais d’un bouton Create. Sony promet d’en dire plus très bientôt sur ce changement de nom assez mystérieux.

Une nouvelle dose d’immersion

Comme il l’avait déjà annoncé à Wired, la nouvelle manette de la PlayStation 5 veut miser sur une dose supplémentaire d’immersion dans les jeux. D’abord la manette a désormais un meilleur moteur de vibration, capable d’après Sony de donner un véritable effet tactile sous le doigt.

La manette DualSense intègre aussi un retour de force au niveau des gâchettes L2 et R2, ce qui devrait permettre de nouvelles interactions. Par exemple, le joueur pourrait sentir la résistance de la corde d’un arc en train d’être bandé.

Un micro intégré et un bouton mute

Pour faciliter les communications dans les jeux en ligne, la DualSense intègre un micro en plus de son haut-parleur.

On peut voir un bouton « mute » permettant de désactiver le micro en dessous du bouton PlayStation. De quoi rassurer les joueurs en ce qui concerne la vie privée.

Quid de l’autonomie ?

La DualShock 4 avait beau intégrer directement une batterie rechargeable, elle était surtout connue pour son autonomie assez médiocre. Quand on voit le nombre de nouvelles technologies intégrées à la manette DualSense, on peut être craintif concernant l’autonomie. Malheureusement, Sony ne fait pas vraiment de promesse de ce côté.

Nous avons également réfléchi aux moyens de maintenir une forte autonomie de la batterie rechargeable de DualSense, et de réduire autant que possible le poids du contrôleur au fur et à mesure de l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

On peut toutefois noter que la manette passe à une recharge USB-C. C’est aussi le cas de la Nintendo Switch, de la manette Switch Pro et des nouvelles manettes Xbox depuis la Elite Series 2. Le jeu vidéo semble donc enfin avoir totalement adopté cette nouvelle connectique.

Une première idée du design de la PlayStation 5 ?

Dernier détail concernant la DualSense. Alors que Sony nous avait habitués à des manettes noires par défaut sur ses consoles au lancement, cette nouvelle génération adopte un design bicolore blanc et noir.

On peut se demander si le design de la PS5 reprendra aussi cette nouvelle idée. Une console noire et blanche ? Réponse très bientôt sans doute.