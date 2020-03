Xbox Series X : pourquoi la manette utilisera encore des piles AA

La manette de la Xbox Series X sera fournie avec deux piles AA remplaçables par une batterie en option. Un choix constant chez Microsoft depuis la Xbox 360 que la firme veut expliquer.

On parle souvent des caractéristiques techniques impressionnantes des consoles de prochaine génération, mais on ne s’attarde pas assez sur la manette. C’est pourtant l’objet que l’on aura fatalement en main durant toutes nos sessions de jeux.

Chez Microsoft, elle ne va pas trop changer d’une génération à l’autre. Et pour cause, le fabricant a bien observé que les joueurs avaient besoin de retrouver leurs habitudes et parle même de « mémoire musculaire ». Dans ses tests, un changement de même quelques millimètres de la manette pouvait perturber certains joueurs.

Les piles AA sont toujours là

La manette de la Xbox Series X va quand même recevoir quelques changements, à commencer par le bouton partager au centre. Il y a tout de même un élément qui ne changera pas du tout : la manette sera toujours proposée avec des piles AA.

Microsoft promet même que les kits Play & Charge de la Xbox One, qui permettent d’ajouter une batterie rechargeable à la manette, seront compatibles avec la nouvelle manette Xbox. Attention toutefois, la nouvelle manette se charge par un câble USB-C, et le kit Play & Charge est fourni avec un câble micro USB, le port de recharge de l’ancienne manette.

Pourquoi un tel choix ?

Lors d’une visite dans les bureaux de Microsoft, les journalistes de Digital Foundry ont pu poser la question. De nos jours la plupart des manettes intègrent une batterie rechargeable, c’est le cas des Joy Con ou de la DualShock 4 par exemple.

D’après Microsoft, la raison est très simple, il faut offrir ce choix, car personne n’est d’accord. D’après la firme, les retours sont réellement partagés entre une moitié qui veux une batterie intégrée rechargeable, et l’autre qui apprécie d’utiliser des piles.

Les équipes de la marque avaient pourtant fait le choix d’une batterie non amovible pour la manette Xbox Elite Series 2. De plus, si on peut tout à fait comprendre l’idée d’offrir du choix aux joueurs, pourquoi offrir par défaut des piles AA et non directement une batterie rechargeable ?

Nos conseils pour régler ce problème

Nous n’avons pas les réponses aux questions précédentes, mais nous pouvons offrir ici quelques conseils avisés aux joueurs Xbox qui voudraient bien recharger leurs manettes.

Il existe deux grandes solutions.

Premièrement, le kit Play and Charge de Microsoft qui intègre une batterie rechargeable et un très long câble de charge micro USB pour la manette. On le trouve à 20 euros environ.

L’autre solution, c’est d’acheter des piles rechargeables AA pour la manette. Ici il y a un modèle qui s’est fait une grande réputation et que nous vous recommandons vivement : les piles Eneloop de Panasonic. On les trouve à 14 euros les 4 piles environ.

Cela permet d’alimenter d’autres appareils, mais aussi de charger d’avoir des piles chargées et prêtes à tout moment.