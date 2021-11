Quelles sont les meilleurs chargeurs de piles rechargeables en 2021 ?

Bien que les batteries soient omniprésentes, la bonne vieille pile fait toujours de la résistance. Que ce soit pour moins polluer ou faire des économies, la pile rechargeable est un meilleur choix. Nous avons donc choisi pour vous les meilleurs chargeurs de piles rechargeables..

La grande majorité de nos appareils est passée aux batteries intégrées, mais les piles n’ont pas encore tout à fait disparu de notre quotidien. On les trouve encore dans de multiples appareils, comme les manettes Xbox, les balances connectées, ou encore les télécommandes de nos téléviseurs. Et c’est sans même évoquer les jouets du petit dernier.

En plus de coûter assez cher, les piles classiques sont aussi polluantes. Il est donc nettement plus intéressant d’utiliser des modèles rechargeables tant pour la santé de notre portefeuille que de la planète. Nous avons donc choisi pour vous les meilleurs chargeurs et piles rechargeables. Et si vous cherchez un bon chargeur USB n’hésitez pas regarder notre guide dédié.

Panasonic Eneloop BQ-CC55 : fiable et efficace

On trouve moins cher sur le marché, mais comme quand on parle de charge, mieux vaut mettre un peu plus d’argent sur la table pour éviter une batterie qui explose au milieu du salon. Signé Panasonic, ce modèle peut recharger 4 piles AA ou AAA en même temps.

La charge de ces dernières est gérée de manière indépendante et s’arrête donc quand elle est pleine. Elle s’avère aussi très rapide grâce à une puissance de sortie de 550 mAh, là où la concurrence est généralement sous les 200 mAh. En pratique, cela se traduit donc par une charge deux fois plus véloce. De l’ordre d’une heure trente pour une pile AA (dégressif si vous chargez plusieurs piles en même temps).

Dans l’idéal, on vous conseille cependant de toujours avoir une paire chargée d’avance, en particulier si c’est pour jouer avec une manette. Des LED de couleurs viennent compléter le tableau pour voir en un coup d’œil si la pile est chargée ou défectueuse. Si l’on apprécie sa petite taille, le fait qu’il se branche directement à la prise peut bloquer celle adjacente.

EBL Chargeur de piles : chargez tout ce qui traine

Besoin de charger beaucoup de piles en même temps ? Ce chargeur EBL est capable d’accueillir pas moins de 8 accumulateurs AA ou AAA en même temps. Cela le rend logiquement plus encombrant que le modèle Panasonic évoqué plus haut, mais en contrepartie il propose aussi deux ports USB.

Ajoutez à ça un long câble d’alimentation détachable qui permet de la cacher facilement dans un meuble TV et on tient un bon appareil pour charger ou alimenter tous les appareils et manettes de votre salon. Avec 180 mAh par pile, la charge est en revanche assez lente. Un chargeur simple et abordable que votre serviteur utilise chez lui depuis plusieurs années.

EBL Chargeur de piles USB : pour les fanas de l’USB

Vous faites partie de la team USB et préférez ne pas bloquer une prise électrique ? Ce chargeur signé EBL pourra vous intéresser. Il est en effet doté de deux connecteurs (USB-C et micro-USB) qu’il faudra alimenter avec un chargeur 5V/2 A. En sortie, on a droit à 500 mAh pour une pile AA. Cela en fait donc un modèle plutôt véloce, même si le Panasonic Eneloop conserve la tête sur ce point.

Il accepte 4 piles AA ou AAA et un petit écran LCD vient compléter le tableau pour savoir où on en est dans la charge. Petit bonus appréciable : il est livré avec une paire de piles AA et une paire de piles AAA !

Piles rechargeables Amazon Basics : simples et efficaces.

Des chargeurs c’est bien, mais encore faut-il de bonnes piles rechargeables pour aller avec. Et à ce petit jeu, c’est sans grande surprise Amazon Basics qui sort son épingle du jeu. Elles sont fiables, tiennent bien la charge (2000 cycles) et la capacité annoncée est tenue.

Sans être les plus performantes du marché, elles sont de loin le meilleur rapport qualité-prix. On vous conseille d’acheter un peu plus de piles que vous avez d’appareils. Ainsi, vous aurez toujours une paire de rechange plutôt que de devoir attendre de les recharger.

En savoir plus sur les chargeurs de piles rechargeables

Quels sont les formats de piles rechargeables ?

Il existe plus d’une douzaine de formats de piles sur le marché (sans compter les innombrables piles boutons…). La plupart d’entre eux disposent d’équivalents rechargeables. En pratique de nos jours, les plus utilisées sont les piles AA (LR6) et AAA (LR03).

Combien de fois une pile rechargeable peut être chargée ?

Comme toute batterie, une pile rechargeable s’use et supportera un certain nombre de charges avant de perdre en capacité ou de ne plus fonctionner. Ce nombre de cycles dépend de la qualité des accumulateurs que vous achetez, mais il est en général assez élevé pour que la question ne se pose pas avant longtemps.

Ainsi, les piles Amazon Basics que nous conseillons plus haut sont certifiées pour 2000 cycles. Autant dire que ça suffira pour quelques parties de Halo…

Les piles rechargeables se déchargent elles ?

Comme toute batterie, les piles rechargeables se déchargent lentement. Pour une pile lithium ion, comptez une perte d’environ 30 % au bout de trois mois. Ce n’est pas très gênant pour une manette, mais il faudra garder à l’esprit de recharger ses piles régulièrement si vous comptez les utiliser pour une urgence (dans une lampe torche par exemple).

Quelles sont les technologies de piles rechargeables ?

Plusieurs technologies de piles rechargeables existent. Historiquement, ces dernières étaient à base de nickel. On trouve ainsi des accumulateurs Ni-Cd (nickel-cadmium), Ni-MH (nickel métal hydrure) ou encore Ni-Zn (nickel-zinc).

Comme sur nos gadgets ou les batteries au lithium dominent, on n’a donc pas à se soucier d’un éventuel effet mémoire qui touchait les premières générations de piles rechargeables.

Que valent les piles rechargeables USB ?

On trouve depuis quelques années des piles pouvant se charger directement depuis un connecteur micro-USB. On vous les déconseille toutefois. Elles offrent en effet une capacité moindre, sont plus chères et aussi plus fragiles.

Si vous avez vraiment besoin de pouvoir charger des piles via un connecteur USB, prenez plutôt un chargeur compatible avec cette norme.

