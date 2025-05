Seulement aujourd’hui, la manette DualSense PS5 dans son beau coloris Sterling Silver est moins chère de 15 € via un code promo

Avec la DualSense, Sony ne s’est pas contentĂ© de suivre le mouvement : il l’a redĂ©fini. Compatible PS5 bien sĂ»r, mais aussi PC, smartphones et tablettes, elle s’impose comme l’un des pads les plus polyvalents du moment. Et son coloris Sterling Silver est en promotion sur Rakuten seulement ce dimanche de 79,99 euros Ă 64,99 avec l’appui d’un coupon de rĂ©duction.

Depuis sa sortie, la manette DualSense a largement dĂ©passĂ© le cadre de la PS5. Certes, elle a Ă©tĂ© pensĂ©e pour tirer le meilleur des jeux nouvelle gĂ©nĂ©ration avec un retour haptique immersif, des gâchettes adaptatives, et une ergonomie retravaillĂ©e. Mais elle s’est aussi imposĂ©e chez les joueurs PC grâce Ă sa compatibilitĂ© native avec Steam et les jeux rĂ©cents. Aujourd’hui, Sony dĂ©cline sa manette en plusieurs finitions, dont cette version Sterling Silver, Ă©lĂ©gante et racĂ©e. En ce dimanche ensoleillĂ©, une belle ristourne de 15 euros a lieu sur Rakuten avec l’aide d’un code de rĂ©duction.

La DualSense Sterling Silver en 3 points

Une manette aux belles finitions

Un retour haptique et des gâchettes adaptatives

Compatible PC, Android, iOS

Au lieu de 79,99 euros, la DualSense Sterling Silver est aujourd’hui disponible en promotion exclusivement ce dimanche Ă 64,99 euros sur Rakuten avec l’aide du code : RAKUTEN10

La DualSense, version classe argentée

La manette DualSense n’a plus rien à prouver. Retour haptique bluffant, gâchettes adaptatives, capteurs de mouvement, micro-intégré… c’est l’un des accessoires les plus complets du moment. Mais cette version Sterling Silver, avec son revêtement gris métallisé légèrement satiné, envoie une autre vibe. Plus sobre que les versions flashy, plus racée que le blanc de base. Elle vise ceux qui veulent matcher leur setup avec du matos qui a de la gueule sans tomber dans le bling.

Rien ne change côté prise en main : poids équilibré, sticks réactifs, boutons bien placés. Les vibrations sont toujours gérées avec précision, surtout dans les jeux PS5 qui exploitent bien le retour haptique. Les gâchettes adaptatives apportent du relief dans les sensations, que ce soit dans un jeu de tir nerveux comme le prochain DOOM : The Dark Age, une simu auto ou un jeu d’aventure.

L’autonomie reste dans la moyenne (environ 10 à 12 h selon les usages), et la charge se fait via USB-C, ou via station dédiée si on veut garder le setup propre.

Compatible au-delĂ de la PS5

Cette DualSense fonctionne Ă©videmment avec la PS5, oĂą elle donne accès Ă toutes ses fonctionnalitĂ©s avancĂ©es. Mais elle ne se limite pas Ă la console de Sony. Elle se connecte aussi en Bluetooth ou en filaire Ă un PC sous Windows, un Mac, ou un smartphone Android. MĂŞme iOS et l’Apple TV la reconnaissent depuis les dernières mises Ă jour pratiques pour le cloud gaming ou Apple Arcade.

Sur Steam, elle est prise en charge nativement, ce qui veut dire qu’aucun logiciel tiers n’est nécessaire pour profiter de ses vibrations, de ses gâchettes adaptatives (quand elles sont supportées), ou même de son gyroscope. Une vraie manette de jeu multi-plateforme, aussi à l’aise sur un laptop gaming que sur une Steam Deck ou un dock USB-C. Ajoutez à ça la compatibilité avec les services comme GeForce Now, PS Remote Play ou Xbox Cloud Gaming, et on obtient une manette aussi nomade que polyvalente.

Avec cette finition Sterling Silver, Sony s’adresse à ceux qui veulent un setup un peu plus soigné, sans compromis sur la technique. Même hardware, même fiabilité, même compatibilité, mais un rendu plus mature, plus “premium” visuellement. Parfaite pour remplacer une manette vieillissante… ou juste pour se faire plaisir avec une version qui sort du lot.

