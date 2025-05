Steam confirme l’absence de hack, mais des données sont bien dans la nature

Les joueurs peuvent être soulagés, Valve confirme que Steam n’a pas été victime d’un piratage.

Comme nous l’évoquions dans notre article, l’hypothèse d’un piratage de 89 millions de comptes Steam revendus à seulement 5000 dollars sur le dark web parraissait très peu probable.

Dans un article publié sur sa plateforme, Steam indique : « nous avons examiné les SMS en question, et avons conclu qu’il ne s’agissait PAS d’une brèche des systèmes Steam. ».

Fuite, il semble tout de même avoir eu, mais pas depuis les systèmes Steam. La faille se trouverait plutôt dans l’un des nombreux services responsables d’acheminer un SMS de double authentification depuis Steam jusqu’à votre smartphone.

La fuite comprenait d’anciens messages SMS contenant des codes à usage unique valables pendant une période de 15 minutes, et les numéros de téléphone auxquels ils avaient été envoyés.

Ces codes de double authentification ont bien peu de valeur en soi. Il est impossible de les retracer jusqu’à un compte Steam et ils expirent au bout de quelques minutes.

La fuite de cette archive de SMS comporte donc peu de risques pour l’intégrité de nos comptes Steam. Reste que nous maintenons nos recommandations : il n’est pas conseillé d’utiliser la double authentification par SMS pour vos services en ligne, Steam en particulier.

Privilégiez plutôt les applications officielles, comme celle de Steam qui intègre Steam Guard, ou une application de génération de codes temporaires (TOTP).

