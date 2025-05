Utilisez-vous la double authentification par SMS ? Par e-mail ?

L’affaire de l’éventuel hack de Steam remet à jour une bonne pratique : il ne faut pas utiliser la double authentification par SMS ou par e-mail quand c’est possible.

Une illustration de la double authentification par SMS // Source : Image générée par ChatGPT

Les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique évoluent avec le temps et l’arrivée de nouvelles attaques malveillantes.

Qu’elle soit réelle ou non, l’éventuelle attaque sur Steam a remis en lumière une faille qui concerne beaucoup de monde : la double authentification par SMS.

Si la double authentification par SMS ou par e-mail a longtemps été conseillé comme une bonne solution de sécurisation d’un compte en ligne, elle est aujourd’hui totalement découragée. Dans les deux cas, ces éléments de seconde authentification peuvent constituer de nouveaux vecteurs d’attaques.

Nos conseils pour sécuriser facilement vos comptes

La plupart des services en ligne proposent aujourd’hui des solutions de sécurité efficace et qui ne rendent pas plus pénible la navigation sur Internet.

Nous vous recommandons donc de suivre ces quelques étapes pour tous les comptes de services concernés, en particulier s’ils ont un rapport de près ou de loin avec votre argent ou votre compte en banque.

On parle ici des comptes Amazon, Steam, PlayStation, Microsoft ou Xbox, Google, Apple, PayPal, et tous les autres du genre.

L’application officielle du service

Quand c’est possible, utilisez le système de sécurité proposé par l’éditeur du service. On pense notamment à Steam Guard proposé par l’application officielle Steam.

Steam Télécharger gratuitement

D’autres éditeurs de service comme Blizzard proposent aussi leur propre solution.

La double authentification par TOTP

Pour tous les autres cas, plus classiques, où l’éditeur ne propose pas une application officielle de sécurité, voici nos recommandations.

N’utilisez plus la vérification par SMS ou par e-mail et privilégiez plutôt le système de TOTP, c’est-à-dire une application qui va vous générer un code de connexion toutes les 30 secondes.

La plus connue est sans aucun doute Google Authenticator, mais sachez que TOTP est un standard utilisé par de nombreuses applications alternatives et donc totalement compatibles et interopérables avec Google Authenticator.

On vous recommande donc plutôt une application capable de faire une synchronisation dans le cloud. Cela permet de ne pas perdre vos codes de connexion lorsque vous changez de smartphone (ou en cas de casse, perte ou vol).

Twilio Authy Authenticator Télécharger gratuitement

Le gestionnaire de mots de passe

La meilleure solution pour sécuriser des comptes reste l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe. Nous vous recommandons Bitwarden ou 1Password qui sont parfaitement intégré à Android et l’iPhone, et proposent un système de génération de codes TOTP directement intégré.

Bitwarden Télécharger gratuitement

Avec un gestionnaire de mot de passe, vous n’avez plus qu’un seul mot de passe à retenir : celui de votre coffre-fort (il doit donc être particulièrement solide !). Sur smartphone, le déverrouillage du coffre-fort se fait avec votre visage (Face ID) ou par empreinte digitale pour un confort maximal.

Une extension est proposée sur navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Brave, etc) pour remplir à votre place le login et le mot de passe, ou en générer un nouveau. Bonus : puisque le remplissage se base sur l’URL du site web, c’est aussi une bonne méthode pour éviter les tentatives d’hameçonnage via une URL ressemblant à celle du site d’origine. Vous vous ferez peut-être avoir, mais pas votre gestionnaire de mot de passe.

Et les passkeys encore plus pratique

Depuis quelques années, les géants de la tech accélèrent sur l’adoption des passkeys, ou clés de sécurité en bon français. Elles remplissent carrément le mot de passe et permettent de se connecter à un compte en quelques clics.

C’est à la fois très sécurisé et très pratique et là encore, on vous recommande de les stocker dans un gestionnaire de mot de passe qui pourra en plus se synchroniser entre vos appareils.

On vous déconseille l’utilisation du gestionnaire intégré par Apple, Microsoft ou Google dans leurs plateformes. Pour un maximum de portabilité à l’avenir, il vaut mieux passer par un indépendant. 1Password et Bitwarden que nous conseillons plus haut gèrent les clés de sécurité, mais ce ne sont pas les seuls.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.