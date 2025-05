Un piratage massif aurait compromis 89 millions de comptes Steam ? Ce qu’il faut savoir

Plusieurs sources affirment que Steam aurait été victime d’une intrusion compromettant les données de 89 millions d’utilisateurs. La vigilance est de mise.

Une fuite record dans le domaine du jeu vidéo ? D’après Underdark.ai sur Linkedin, Steam aurait été victime d’un hack massif dévoilant à des personnes malveillantes les informations concernant plus de 89 millions de comptes.

Ce nombre avancé est énorme, il représente 2/3 des comptes enregistrés sur la plateforme. C’est la plus grande plateforme de distribution de jeu dématérialisé au monde, hégémonique sur PC.

À ce stade, Valve n’a pas pris la parole pour démentir ou confirmer cette fuite. L’auteur revendiqué du hack, Machine1337, a mis en vente ce qu’il promet être la base de données des 89 millions de comptes en question.

Machine1337 affirme avoir des informations sur 89+ millions de comptes Steam

Une faille dans la double authentification ?

L’utilisateur Machine1337 propose un échantillon de son supposé trésor dans lequel on retrouve notamment un registre de SMS envoyés dans le cadre de la vérification à deux facteurs. Les données contiennent également le status du SMS (reçu, expédié, etc), les metadonnées des messages, leur contenu et le coût pour la plateforme.

La plateforme américaine Twilio, spécialisée dans la gestion des SMS et appels automatiques pour la double authentification a été pointé du doigt pendant un temps. Seulement voilà, un représentant de Valve a confirmé que Steam n’utilisait pas les services de Twilio. Par ailleurs, la plateforme fermement démentie l’hypothèse auprès de Bleeping Computer.

Il n’existe aucune preuve suggérant que Twilio a été compromis. Nous avons examiné un échantillon des données trouvées en ligne et rien n’indique que ces données aient été obtenues auprès de Twilio.

À ce stade, il n’y a donc pas lieu de paniquer. On n’a pas confirmation du hack lui-même, de la réalité des données éventuellement compromises et de ce qui pourrait être actionnable par des acteurs malveillants.

Toutefois, prudence est mère de sûreté. Voilà donc quelques conseils pour sécuriser votre compte Steam.

Activez Steam Guard via l’application Steam plutôt que par email ou par SMS.

plutôt que par email ou par SMS. Soyez méfiant des emails liés à des jeux vidéo et Steam plus particulièrement dans les temps à venir. Redoublez de vigilance avant de cliquer sur le moindre lien. S’il s’agit d’un email de notification, vous pouvez directement vous rendre dans Steam sur PC pour en vérifier la crédibilité, sans passer par le lien dans le mail.

Soyez méfiant sur des services comme Discord. Les tentatives d’hameçonnages pourraient se multiplier dans les temps à venir

Dans la mesure où Steam ne semble pas avoir été directement compromis par cet éventuel hack, il s’agirait d’un service tiers lié à Steam, nous pouvons vous recommander également de changer votre mot de passe pour un mot de passe unique à Steam.

À ce titre, la meilleure solution reste l’emploi d’un gestionnaire de mot de passe.

