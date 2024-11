Fuites de données en série : après Free et Picard, Molotov est à son tour victime d’une cyberattaque

Les cyberattaques n’en finissent plus en France. Après SFR, Boulanger, Cultura, Free et encore plus récemment Picard, c’est la plateforme de streaming Molotov qui devient la cible des hackers.

Petit instant de panique pour les abonnés Molotov qui ont ouvert leur boîte mail ce matin. La plateforme de streaming a envoyé un mail à ses abonnés leur prévenant que certaines données personnelles étaient dans les mains de tiers malveillants rapporte le hacker éthique SaxX sur X.

Cette attaque est la dernière d’une longue série. Rappelons que dernièrement, un piratage d’ampleur avait touché l’opérateur Free, exposant les coordonnées bancaires de millions de clients. Avant cela, c’était SFR ainsi que l’enseigne Boulanger qui faisaient les frais d’une cyberattaque. Hier encore, c’est la chaîne Picard qui prévenait ses clients du piratage de 45 000 comptes.

À lire aussi :

Fuite de données chez Picard : que faire si vous êtes concernés par le piratage ?

Dans le mail envoyé par Molotov à ses clients, il est indiqué que ce sont principalement les données de contact qui sont concernées par cette fuite. Plus précisément, il s’agit des adresses mail, des noms et prénoms ainsi que des dates de naissance de certains clients qui sont entre les mains des hackers. Les mots de passe et les coordonnées bancaires ne seraient pas concernés.

Concernant l’ampleur du piratage, Molotov ne fait part d’aucune information. On ne sait si ce sont des milliers ou des dizaines de milliers de clients qui sont concernés. Raison de plus pour que chaque abonné reste vigilant.

Comme le précise le mail de Molotov, ce n’est parce qu’il s’agit seulement de données de contact qu’il faut baisser sa garde. Les hackers peuvent se servir de ces données de contact pour du phishing et même de l’usurpation d’identité dans les cas extrêmes. La plateforme indique enfin avoir signalé l’incident à la CNIL.

Que faire si vos données sont exposées ?

Pour augmenter la sécurité de vos données suite au piratage de Molotov, voici quelques conseils :

Mettez à jour tous vos systèmes : les mises à jour des OS de vos appareils comblent les failles de sécurité. Il faut impérativement les faire quand c’est possible, sur smartphone, tablette et ordinateur.

: les mises à jour des OS de vos appareils comblent les failles de sécurité. Il faut impérativement les faire quand c’est possible, sur smartphone, tablette et ordinateur. Utilisez un gestionnaire de mots de passe : l’une des erreurs les plus courantes est d’utiliser le même mot de passe pour tous ses comptes. Un gestionnaire de mots de passe permet d’en créer d’assez complexes pour chaque compte et de les sauvegarder.

: l’une des erreurs les plus courantes est d’utiliser le même mot de passe pour tous ses comptes. Un gestionnaire de mots de passe permet d’en créer d’assez complexes pour chaque compte et de les sauvegarder. Activez l’authentification à deux facteurs (2FA) : c’est une couche de sécurité supplémentaire qui prend la forme d’une deuxième étape d’authentification simple et rapide par mail ou SMS.

: c’est une couche de sécurité supplémentaire qui prend la forme d’une deuxième étape d’authentification simple et rapide par mail ou SMS. Soyez vigilants, tout le temps : il existe quelques petits réflexes à automatiser : ne jamais cliquer sur un lien suspect dans un mail ou un SMS, vérifier les connexions suspectes sur les boîtes mail et réseaux sociaux et jeter quotidiennement un œil à son compte en banque pour s’assurer qu’il n’y ait pas de transactions suspectes.

: il existe quelques petits réflexes à automatiser : ne jamais cliquer sur un lien suspect dans un mail ou un SMS, vérifier les connexions suspectes sur les boîtes mail et réseaux sociaux et jeter quotidiennement un œil à son compte en banque pour s’assurer qu’il n’y ait pas de transactions suspectes. Ne laissez pass traîner des données sensibles n’importe où : qu’il s’agisse de vos mots de passe ou de vos RIB, veillez à ne jamais laisser un bout de papier traîner n’importe où au risque qu’il ne se retrouve entre de mauvaises mains. Ne les laissez pas non plus dans un document Word ou dans un échange de mails au cas où votre PC se ferait hacker.

À lire aussi :

IBAN volé : quels sont les risques si vos coordonnées bancaires fuitent en ligne ?