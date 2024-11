Piratage Free : le formulaire de plainte abandonné, mode d’emploi pour protéger vos droits

L’affaire du piratage de Free prend un nouveau tournant. Alors que la CNIL avait annoncé la mise en place d’un formulaire en ligne pour faciliter le dépôt de plainte des victimes, ce projet a été subitement abandonné.

Un changement de stratégie qui laisse dans l’embarras les quelque 20 millions de clients potentiellement touchés par cette cyberattaque d’envergure, dont 5 millions ont vu leur IBAN tomber entre les mains de cybercriminels.

Cette volte-face soulève des questions. Le formulaire, qui devait être hébergé sur le site cybermalveillance.gouv.fr, avait pourtant fait ses preuves lors de précédentes cyberattaques, notamment celle visant Viamedis et Almerys en février dernier. La procédure permettait alors de déposer plainte en à peine trois minutes, sans déplacement physique.

Contactées par plusieurs médias, les autorités restent évasives sur les raisons de cet abandon. Ni la CNIL, ni le parquet n’ont fourni d’explications claires, ce qui laisse planer le doute sur une possible crainte d’être submergés par le nombre de plaintes.

Face à cette situation, deux options principales s’offrent aux victimes :

Pour les clients concernés par un vol d’IBAN, la vigilance est de mise.

Les actions concrètes à mettre en place après la fuite de données Free

Il est conseillé de :

Good news : Free a mis en place depuis un numéro vert gratuit (0 805 921 100) pour accompagner les abonnés touchés. Ce service est accessible tous les jours de 9h à 18h.

À noter que la simple possession de l’IBAN ne suffit pas à réaliser des prélèvements frauduleux. Cependant, combinée à d’autres données personnelles dérobées, elle peut faciliter les tentatives d’escroquerie. Il faut donc redoubler de vigilance face aux SMS, e-mails ou appels suspects qui pourraient se multiplier dans les semaines à venir.

