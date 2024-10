Les actions concrètes à mettre en place après la fuite de données Free

Le cauchemar des abonnés Free est devenu réalité. Après la confirmation du vol massif de données personnelles et bancaires, voici comment réagir concrètement pour protéger vos informations.

La récente cyberattaque contre Free est une des plus importantes de l’histoire des télécoms français. Free a confirmé le vol massif de données personnelles et bancaires de ses clients. Plus inquiétant encore : ces informations sensibles se retrouvent déjà en vente sur le dark web pour la modique somme de 170 000 dollars.

Contrairement aux idées reçues, un simple IBAN peut suffire pour réaliser des prélèvements frauduleux. Comme l’a démontré Numerama, les escrocs peuvent facilement automatiser des prélèvements via des plateformes comme Stripe, transformant vos coordonnées bancaires en véritable mine d’or pour les cybercriminels.

Le danger ne se limite pas aux seuls prélèvements bancaires. Les pirates disposent désormais d’un arsenal complet pour orchestrer des arnaques sophistiquées : noms, adresses email, et coordonnées bancaires. Ces informations permettent de créer des campagnes de phishing ultra-ciblées, en se faisant passer pour votre banque, Netflix, ou même Free.

Plus préoccupant encore, le pirate à l’origine de l’attaque garde secret l’ensemble de la base de données pour ses acheteurs. Impossible donc de savoir si vous êtes concerné via des sites comme haveibeenpwned. Seule Free pourra vous informer directement.

Les actions concrètes à mettre en place

La vigilance quotidienne devient votre meilleure alliée. Voici les réflexes à adopter immédiatement :

Surveillez vos comptes bancaires quotidiennement Contactez votre banque pour signaler le risque Activez les plafonds de paiement personnalisés Activez les notifications pour chaque transaction Vérifiez et limitez vos mandats de prélèvement Ne cliquez jamais sur des liens suspects dans vos emails ou SMS Prenez des captures d’écran des communications suspectes Méfiez-vous des appels se présentant comme Free ou votre banque Vérifiez toujours les numéros officiels avant de rappeler Contrôlez régulièrement les connexions à vos comptes en ligne

Pour les utilisateurs de services bancaires en ligne, prenez le temps de configurer les limitations de prélèvement. Certaines banques permettent de bloquer complètement les nouveaux mandats, une option à considérer sérieusement dans ce contexte.

Il y a aussi les conseils habituels, comme le fait d’activer l’authentification à deux facteurs (2FA) partout où c’est possible. Et surtout, ne pas utiliser le même mot de passe partout.

De plus, la communication est essentielle. Informez vos proches, particulièrement les personnes âgées ou moins familières avec la technologie. Les escrocs ciblent souvent ces publics plus vulnérables avec des techniques d’ingénierie sociale élaborées.

N’oubliez pas que la meilleure protection reste la prévention. En adoptant ces réflexes de sécurité au quotidien, vous réduisez considérablement les risques d’être victime d’une arnaque, même si vos données ont été compromises.