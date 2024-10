Piratage Free : les données et IBAN des 20 millions de clients ont été vendus

Nouveau rebondissement dans l’affaire du piratage chez free. Après avoir divulgué l’IBAN de milliers d’utilisateurs, le hacker à l’origine du piratage a annoncé avoir vendu les données de millions d’utilisateurs.

Une attaque sans précédent pour Free : après avoir confirmé le vol des données personnelles et bancaires de ses clients à partir d’un outil de gestion, on apprend que le pirate à l’origine de l’attaque aurait déjà revendu pour plus de 170 000 dollars les informations des utilisateurs.

Une vague d’arnaques à venir

Le hackeur éthique, @_SaxX_, révèle sur X (Twitter) que l’ensemble des données de 20 millions d’abonnés free a été vendu pour la somme de 175 000 dollars sur un site d’enchères spécialisées.

Ces données personnelles sont désormais entre les mains de cybercriminels. Ces informations regroupent les noms, prénoms, adresses e-mail et postales, ainsi que les dates et lieux de naissance et les numéros de téléphone des clients Free. Elles peuvent être exploitées pour diverses escroqueries, et servir de bases pour des campagnes de phishing.

Les bons gestes à adopter

Pour le moment, on sait également que ce vol de données regroupe plus de cinq millions d’adresses IBAN. Le vol de ces coordonnés bancaires est loin d’être anodin. Si certaines arnaques peuvent vous demander des confirmations et être bloquées, d’autres plus sophistiquées peuvent être plus difficiles à cibler et contrer. Il existe en effet tout un tas de risques à prendre en considération en cas de vol d’IBAN.

En attendant, si vous êtes client de Free ou Free Mobile, nous vous recommandons une grande vigilance dans les semaines à venir. Que ce soit des e-mails, des appels ou autre, ne divulguez pas vos informations personnelles à des tiers.