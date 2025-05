Très beau combo sur Amazon : la manette sans-fil Xbox Series + 3 mois de Game Pass Ultimate pour moins de 60 €

La manette Xbox, inutile de la présenter, permet de jouer sur console, PC et smartphone, ici en duo avec trois mois de GPU pour 59,99 euros, au lieu de 98,98 euros de base.

Manette Xbox Series + 3 mois de Game Pass // Source : Frandroid

Faut-il encore présenter la manette Xbox, ici pensée pour les Xbox Series X et Series S ? Ce périphérique de jeu universel, reconnaissable avec ses sticks asymétriques, ici dans un noir on ne peut plus sobre, permet de jouer sur la console de Microsoft. Sa connexion Bluetooth fait qu’elle est aussi compatible PC et smartphone Android. Quant aux 3 mois de Game Pass Ultimate, ça vous ouvre les portes d’un vaste catalogue de jeux à tester le temps de votre abonnement. Le tout avec 39 euros de réduction pendant les French Days avec un petit code promo tout trouvé.

Les points forts de la manette Xbox et du GPU

L’un des design les plus ergonomiques du marché

Elle est compatible avec de nombreux appareils

Le Game Pass Ultimate permet de tester les nouveautés

Le duo manette sans-fil Xbox Series et 3 mois de Game Pass Ultimate coûte normalement 98,98 euros. Avec cette offre Amazon, il passe à 84,99 euros. Et si vous utilisez le code promo LUN25 ce lundi, il passe même à 59,99 euros, soit à peine le prix de la manette.

Une manette pour jouer à tous vos titres

Le premier produit de ce pack, c’est la manette Xbox. Une manette sans-fil à alimenter avec des piles ou une batterie rechargeable vendue séparément. Elle se connecte en sans-fil à votre Xbox et en Bluetooth à votre PC sous Windows ou encore sur iOS et Android. Si jamais vous n’avez plus de batterie, un câble USB permet aussi d’y jouer sans limite d’autonomie, mais une contrainte de place, même si le câble officiel est plutôt long.

La manette a subi quelques changements, notamment avec l’apparition du bouton pour faire des captures d’écran ou des vidéos. On retrouve son look atypique avec les joysticks asymétriques, en opposition aux sticks alignés de la DualSense de la PlayStation 5. Les boutons tombent bien sous les doigts et la manette tient bien en main, pour des sessions prolongées.

Le Game Pass Ultimate élargit vos horizons

Le second produit du pack, c’est un code pour avoir trois mois de Game Pass Ultimate. Le Game Pass, c’est une invention de Microsoft qui a quelques années maintenant : en échange d’un abonnement mensuel, vous avez l’accès illimité à un vaste catalogue de jeux. Ça va de gros titres AAA, parfois le jour de leur sortie, surtout pour les exclusivités, à des petits jeux indépendants dont vous n’auriez pas entendu parler.

Ça permet de picorer plein de jeux, de tester des titres dans lesquels nous n’auriez pas investi 70 euros ou de découvrir des pépites méconnues. Sachant que Microsoft en ajoute/enlève à intervalles réguliers, pour renouveler l’intérêt. Ici, vous avez la version, la plus poussée, Ultimate : elle est valable sur Xbox et PC et si vous commencez un jeu sur la première plateforme, vous pouvez la continuer sur la seconde. Sans compter la possibilité de jouer en Cloud gaming, pour ne pas avoir à télécharger chaque jeu.

Notre test de la manette Xbox vous offre tout ce que vous avez à savoir sur ce contrôleur de jeu, devenu aujourd’hui l’un des plus classiques, si ce n’est incontournable.

Certains constructeurs tiers, adoubés par Microsoft, proposent des manettes alternatives. Vous pouvez les découvrir dans notre guide d’achat dédié.

