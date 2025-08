Plus grosse que la Clip mais plus compacte que la Flip, voici l’enceinte JBL Grip

JBL continue d’étoffer son catalogue d’enceintes portables avec le lancement de la JBL Grip, un modèle qui se veut très facile à transporter tout en offrant une grande autonomie.

JBL Grip // Source : JBL

Annoncée pour le moment sur le marché chinois, la marque JBL lance une nouvelle enceinte ultra compacte. Physiquement, elle s’apparente au modèle Flip mais offre, à priori, des dimensions plus petites sans toutefois atteindre celles de l’enceinte Clip. Ainsi, son design a été spécifiquement pensé pour être facilement saisie et transportée, restant ainsi constamment à portée de main de l’utilisateur. Concrètement, elle mesure 152,5 x 64 x 65,2 mm pour un poids de 385 grammes, des dimensions très proches de celles d’une canette de 33 cl.

Pour aller plus loin

Les meilleures enceintes Bluetooth pas chères que nous recommandons en 2025

Sur la page de présentation, le constructeur met également en avant la puissance remarquable de cette enceinte relativement à ses dimensions compactes, positionnant le produit comme une solution efficace pour ceux qui ne souhaitent pas faire de compromis entre portabilité et qualité sonore ; à l’image des autres enceintes nomades de la marque.

JBL Grip // Source : JBL

La JBL Grip s’ajoute à une année 2025 particulièrement riche pour la marque, qui a également dévoilé d’autres références nomades comme les modèles Flip 7 et Charge 6.

Des caractéristiques techniques adaptées aux usages extérieurs

Au cœur de la JBL Grip se trouve un haut-parleur full-range de 16 watts utilisant une configuration de type « track-style » avec des dimensions de 32 x 80 millimètres. Selon JBL, cette architecture permet d’obtenir un équilibre sonore optimisé, combinant clarté et puissance dans un format réduit.

JBL Grip // Source : JBL

L’autonomie constitue aussi l’un des points forts de cette enceinte, avec une batterie offrant jusqu’à 14 heures d’utilisation continue. Cette capacité place la Grip dans la moyenne haute du segment. En outre, la certification IP68 garantit une protection maximale contre l’eau et la poussière, autorisant ainsi une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles. Rappelons que cette norme permet une immersion complète dans l’eau sur une durée prolongée.

La connectivité Bluetooth assure une compatibilité universelle avec l’ensemble des appareils mobiles du marché, tandis que la batterie intégrée évite la dépendance à une alimentation externe. Cette autonomie énergétique constitue un atout indéniable pour les utilisations nomades ou en plein air. Notez une bande lumineuse intégrée qui peut revêtir plusieurs coloris et même battre au rythme de la musique. L’enceinte est entièrement configurable depuis l’application JBP Portable.

JBL Grip // Source : JBL

L’intégration dans l’écosystème JBL permet également de bénéficier des technologies de connectivité multi-enceintes développées par la marque, offrant des possibilités d’extension sonore pour les événements de plus grande ampleur.

Disponibilité et prix de l’enceinte JBL Grip

La JBL Grip est d’ores et déjà disponible dans plusieurs coloris, notamment en noir, blanc, rouge et bleu pour le marché chinois tandis que d’autres couleurs pourraient être commercialisés dans un second temps. Nous attendons une prise de parole de la marque pour une éventuelle disponibilité chez nous. Concernant le prix, l’a annoncé à 799 yuans soit moins de 100 euros environ.