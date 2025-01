JBL Clip 5 : cette récente et excellente mini-enceinte, notée 9/10, est déjà à -29 % pendant ces soldes d’hiver

Après une quatrième itération de sa mini-enceinte à mousqueton très réussie, JBL a dévoilé l’an dernier sa Clip 5, une référence qui offre notamment une puissance acoustique presque doublée. Un modèle que l’on a beaucoup apprécié, et que l’on trouve, pendant les soldes d’hiver, à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros sur Amazon.

Avec son fameux mousqueton qui permet de l’attacher très facilement, son étanchéité rassurante ou encore son format mini tout mignon, la JBL Clip est sans conteste l’un des modèles phares du fabricant américain. L’an dernier, ce dernier a levé le voile sur sa Clip 5, nouvelle petite enceinte baroudeuse qui délivre un son bien plus intense que la Clip 4 et même une autonomie améliorée. Si elle vous tente, sachez qu’en cette fin de soldes d’hiver, elle est proposée avec une réduction de prix de 20 euros.

La JBL Clip 5 en quelques mots

Une mini enceinte certifiée IP67

Un mousqueton plus grand

Une puissance acoustique augmentée

Lancée à 69,99 euros, la JBL Clip 5 (en noir ou rouge) est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros sur Amazon. D’autres coloris, plus fun, sont également proposés à prix réduit, comme les versions violette, bleue et rose.

Plus grande, mais toujours aussi mignonne

Si à première vue, les JBL Clip 4 et 5 paraissent similaires, la Clip 5 est au contraire un poil plus imposante que sa prédécesseure (même si elle reste un format mini, évidemment). Son mousqueton est aussi plus haut, et on salue ce petit gain d’espace, qui permet de la fixer à peu près partout bien plus facilement. Au dos, ses petites pièces en silicone ont été épaissies, ce qui permet de protéger davantage l’enceinte, qui dévoile un corps déjà bien solide. En effet, elle est certifiée IP67, ce qui signifie qu’elle est étanche et peut résister à une immersion totale et à la poussière.

Cette petite enceinte est également équipée de boutons de contrôle, mais elle peut aussi être pilotée via l’application JBL Portable, contrairement à la Clip 4. On peut ainsi y modifier la signature sonore de l’enceinte grâce à l’égaliseur, activer le mode Playtime Boost (pour augmenter l’autonomie de 3 heures, mais attention, les basses fréquences diminueront) ou encore associer la Clip 5 à d’autres enceintes supportant, comme cette dernière, le protocole Bluetooth AuraCast. Pratique pour jouer en stéréo ou créer un groupe plus large pour sonoriser plusieurs zones. Évidemment, le Bluetooth multipoint est aussi de la partie.

Une enceinte bien puissante malgré sa taille

En raison de son format, la JBL Clip 5 n’est, sans surprise, pas une enceinte pour faire la fête à la plage. On préfère la poser à quelques dizaines de centimètres de soi pour profiter pleinement d’un son clair et précis, certes un peu décharné dans la partie basse du registre grave, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande, de toute façon. Toutefois, notez que la Clip 5 délivre presque deux fois plus de volume que la Clip 4, et on a vraiment apprécié cette amélioration notable, due au nouveau transducteur et à une amplification dont la puissance est désormais de 7 W (contre 5 W sur la Clip 4). Globalement, cette Clip 5 produit un son plus équilibré, avec un registre grave plus dense ; pas suffisant pour sonoriser une grosse fête, mais elle nous régale quand elle est posée près de soi.

Enfin, côté endurance, la JBL Clip 5 a tenu 11h40 avec 50 % du volume et son profil sonore par défaut lors de notre test. Une autonomie en hausse de 20 % environ par rapport à la Clip 4. C’est plutôt épatant, d’autant que la Clip 5 peut jouer beaucoup plus fort que son aînée. Pour une recharge complète, comptez 3 heures en tout avec le chargeur de 5 W.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Clip 5.

