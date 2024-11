La belle manette DualSense PS5 couleur argent est à un super prix pendant la Black Friday Week

La Sony DualSense est la meilleure manette pour jouer à la PS5, avec la DualSense Edge, mais elle est de plus en plus privilégiée par les joueurs PC qui ne juraient jusqu’alors que sur les manettes Microsoft. Technologiquement plus avancée, la DualSense est aussi plus confortable et s’ouvre de plus en plus en dehors de l’écosystème Sony. Chez Cdiscount, il est possible de la retrouver à 52,99 euros au lieu de 74,99 euros.

La manette officielle de la PlayStation 5 est aujourd’hui de retour avec une nouvelle offre pour la Black Friday Week. Privilégiée par les possesseurs d’une PlayStation 5, cette manette est aussi de plus en plus prisée par les joueurs PC, en grande partie grâce à la plateforme Steam qui assure la compatibilité et qui étoffe son catalogue avec de plus en plus de titres PS5.

La Sony PlayStation DualSense en quelques points

Une manette bien finie et pensée pour l’ergonomie

L’immersion au rendez-vous avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives

Elle s’ouvre encore plus aux joueurs PC/Mac/Android/iOS

Au lieu de 74,99 euros habituellement, la manette Sony PlayStation DualSense couleur argent est maintenant disponible en promotion à seulement 52,99 euros sur Cdiscount. On trouve aussi le modèle tout noir au même prix.

La manette la plus populaire de Sony

D’un point de vue technique, c’est la DualSense Edge la manette la plus réussie de Sony, mais son prix prohibitif ne la rend pas plus populaire que la Sony DualSense, qui reste la manette la plus privilégiée par les joueurs PS5. Cette manette reprend les codes esthétiques de la PS5 avec sa livrée blanche et noire et est un petit bijou d’ergonomie avec des dimensions repensées et un revêtement texturé qui rendent la prise en main plus confortable qu’avec la dernière DualShock.

Sony aurait même conçu en catimini une V2 de la Sony DualSense, légèrement plus compacte, mais surtout plus endurante. La première version disposait d’une autonomie de 10 heures et elle passe ici à 12 heures, mais ce sont les seuls changements à signaler. Nous avons toujours la configuration des boutons classique des manettes PlayStation avec un nouveau duo prise casque/microphone ainsi qu’un bouton Create qui permet de prendre des captures d’écran ou des vidéos de ses exploits vidéoludiques et de les partager en ligne.

Les manettes PlayStation étaient au départ critiquées, car elles ne s’ouvraient pas assez en dehors de l’écosystème Sony, la DualSense change la donne. Il est possible de l’utiliser en filaire avec son câble USB-C ou en sans-fil grâce au Bluetooth avec un PC Windows 10 ou Windows 11, un Mac ou un appareil Android, iOS ou iPadOS. Cependant, seulement quelques jeux sur la plateforme Steam sont capables de tirer tout son potentiel, notamment en ce qui concerne les technologies immersives.

Ces technologies immersives, ce sont les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Les premières parviennent à retranscrire parfaitement dans le jeu la pression appliquée dessus, on a littéralement le doigt sur la détente d’une arme à feu, la corde d’un arc ou une pédale de frein. En ce qui concerne le retour haptique, il s’agit de vibrations beaucoup plus précises que des vibrations normales afin de donner de meilleures sensations tactiles et une immersion plus convaincante. Une fonction qui a fait couler beaucoup d’encre et qui a constitué une petite révolution.

