PS VR2 : le pack Horizon Call of the Mountain est de retour en stock et moins cher que la dernière fois pour le Black Friday

Avec le casque sur les yeux et les manettes en main, vivez vos jeux de l’intérieur, notamment Horizon Call of the Mountain, dans ce pack PlayStation VR2 à -40 % pour le Black Friday.

Parce qu’il n’y a pas que les manettes DualSense pour profiter de la PlayStation 5, Sony propose aussi son casque de réalité virtuelle, le PSVR2. Il est fourni avec deux manettes pour interagir avec les environnements de vos jeux préférés, dont Horizon Call of the Mountain, une exclusivité PS5 pour le PSVR 2. Tout ça enrobé dans un pack avec 275 euros d’économies pendant le Black Friday.

Les points forts du casque PSVR 2

Deux écrans OLED HDR devant les yeux, la classe

Sony a grandement simplifié l’expérience utilisateur (moins de câbles)

C’est blindé de technos comme le suivi du regard, le retour haptique, etc.

Le PS VR 2 en pack avec Horizon Call of the Mountain est un produit qui coûte tout de même la modique somme de 649,99 euros. Sauf pendant le Black Friday où il passe à 374,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Si seul le casque vous intéresse, sachez qu’il est aussi en promo sur Amazon à 374,99 euros au lieu de 599 euros, mais aussi sur Cdiscount avec le code promo 25DES299

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony PlayStation VR 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un casque confortable pour vivre vos jeux de l’intérieur

Le PSVR 2 est un casque de réalité virtuelle exclusif à la PlayStation 5. Il faut le savoir, vous ne pourrez pas l’utiliser avec un PC, ou même avec les jeux PSVR de la PS4. Maintenant, il a fait de gros progrès par rapport au premier casque VR. Déjà, son utilisation est beaucoup plus simple, il y a moins de câbles pour tout relier à la console : ici, il n’en reste qu’un. Vous branchez le casque à la PS5, et vous êtes immédiatement dans l’interface dédiée.

Le casque est compatible 4K HDR, pour profiter de vos jeux dans d’excellentes conditions. D’ailleurs, vous avez devant les yeux un écran OLED qui affiche une résolution de 2000 x 2040 pixels par oeil avec un taux de rafraîchissement variable entre 90 Hz et 120 Hz et un champ de vision de 110°. De quoi plonger dans vos jeux avec un réalisme saisissant, notamment Horizon Call of the Mountain.

Un casque pour les fans de Sony et de VR avec quelques pépites

Le jeu fourni avec le casque, si vous prenez le pack, est une démo technique. Enfin, c’est un jeu complet, mais il sollicite toutes les technologies dont est équipé le casque pour vous faire vivre une vraie expérience ludique. Vibrations du casque, son Audio Tempest 3D, utilisation des manettes pour escalader dans le jeu… Bon, c’est juste dommage qu’Horizon Call of the Mountain soit un jeu couloir et non un jeu en monde ouvert, comme les deux titres principaux, mais l’aventure reste belle et intense.

Pour profiter de votre casque PSVR 2, vous avez ensuite le choix : des titres spécialement créés pour l’occasion, ou des versions adaptées de jeux classiques. Ainsi, le PSVR 2 est utilisation avec Gran Turismo 7, Resident Evil Village ou encore No Man’s Sky. Sinon, il y a des jeux comme Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge, Kayak VR, Rez Infinite, Moss II et environ 70 titres disponibles sur le Store de la console. Dommage que le casque ne soit pas ouvert à une utilisation PC, car il est vraiment confortable à utiliser et il y a tellement de titres qui mériteraient d’être joués en VR.

Pour en apprendre plus sur le casque PSVR 2 et voir s’il est fait pour vous, vous pouvez consulter le test complet qui a été réalisé au moment de sa sortie, en 2022.

Et pour jouer en VR sur le support de votre choix, ou en réalité mixte d’ailleurs, vous pouvez retrouver les meilleurs casques répertoriés dans notre guide d’achat.

