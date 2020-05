Sony annonce enfin sa conférence très attendue autour de la PlayStation 5. Celle-ci aura lieu en ligne la semaine prochaine et nous y découvrirons les jeux prévus pour le lancement de la PS5. On peut aussi espérer découvrir le design de la console next gen.

Ça y est ! Le prochain rendez-vous important pour la PlayStation 5 est donné. L’événement était pressenti depuis un bon bout de temps, mais désormais la date et l’heure de la très attendue conférence autour de la console next gen sont officiellement dévoilées. Sony promet ainsi de présenter « le futur du gaming », rien que ça.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020