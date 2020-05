Sony devrait bien préparer un événement dédié à la PlayStation 5 le 3 juin pour en dire plus sur sa nouvelle console de jeu. L'information vient des sources les plus fiables de l'industrie. Alors que faut-il attendre de cette conférence ?

Si Microsoft nous a abreuvés d’informations sur la Xbox Series X, on peut difficilement en dire autant de Sony pour sa PS5. La firme a présenté l’architecture de sa console pendant ce qui semblait être un cours, et sa manette Dual Sense à travers un article de blog, mais n’a ni montré de jeux PlayStation Studios en préparation, et surtout pas le design de sa console. C’est donc forcément avec beaucoup d’impatience que l’on attend la première grande conférence de Sony dédiée à la PlayStation 5.

Sony semblait préparer un événement pour la première semaine du mois de juin. Les choses se précisent désormais, puisque les journalistes Jason Schreier et Takashi Mochizuki ont tous les deux confirmé sur le site Bloomberg grâce à leurs sources que Sony préparait un événement pour la semaine prochaine, semaine du 1er juin, avec une date potentielle pour le mercredi 3 juin. Ce sont les deux journalistes les plus réputés de l’industrie. À cela s’ajoute un article de Jeff Grubb pour Venturebeat, un autre journaliste réputé qui avait déjà annoncé la période de début juin pour l’événement PlayStation 5, qui précise à son tour la date ciblée par Sony du 3 juin 2020.

La firme japonaise devrait donc bien prendre la parole dès la semaine prochaine, bien que la crise épidémiologique ait forcément des conséquences sur la planification de ce genre d’événements.

Que faut-il attendre de l’événement PS5 du 3 juin ?

L’article de Jason Schreier et Takashi Mochizuki précise que la prise de parole de Sony pour ce début de juin ne sera qu’un premier épisode d’une série qui durera tout l’été. Il ne faut donc pas s’attendre à avoir toutes les informations sur la PlayStation 5 dès cet événement. Pour rappel, Microsoft de son côté veut organiser au moins un événement chaque mois dédié à la Xbox Series X dans une série intitulée « Xbox 20/20 » et le programme du mois de juillet sera dédié aux jeux des Xbox Game Studios.

Connaitra-t-on le prix et la date de sortie de la console ?

Non, Sony ne devrait ni dévoiler la date de sortie ni le prix de sa future console. Pour la date, c’est une nouvelle fois à cause de la crise du COVID-19 qui devrait rendre difficile de promettre une date de sortie pour un appareil aussi loin dans le futur. Sony n’est pas le seul concerné par ce problème. Concernant le prix, c’est une véritable bataille stratégique qui se joue entre Sony et Microsoft pour ne pas dévoiler le prix en premier. Sony prendrait un risque énorme en dévoilant le prix de sa PS5 en premier dès le mois de juin, alors que Microsoft a déjà promis à mi-mot de s’aligner sur les prix de son concurrent.

Verra-t-on le design de la PlayStation 5 ?

Cela devrait être l’une des grandes informations dévoilées lors de cet événement. On connait déjà le design du kit de développement de la console, et celui de sa concurrente directe, mais on n’a aucune idée du design de la PlayStation 5 pour le moment. Si Sony veut éviter les fuites liées à l’entrée en production de masse de la console, une des principales sources des fuites pour le design des appareils, la firme devrait prendre les devants en dévoilant l’apparence de sa machine. En 2013, c’est bien au début du mois de juin que Sony avait dévoilé le design de sa PlayStation 4.

Et les jeux ?

Comme on l’a dit, Sony semble prévoir d’autres événements durant l’été pour montrer en détail les jeux de sa nouvelle console. La firme devrait toutefois commencer à montrer quelques titres de la PS5 dès le mois de juin, comme Microsoft l’a fait en mai. C’est d’ailleurs des retours négatifs de l’événement Xbox dont Sony pourrait profiter pour essayer d’en mettre plein les yeux avec des démonstrations techniques de sa console. La première démo de l’Unreal Engine 5 tournant en temps réel sur PS5 a déjà été un petit succès de communication.