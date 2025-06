« Maximiser les profits » : Sony compte enrichir le PlayStation Plus, mais à vos frais !

Sony compte prochainement apporter plus de valeur au PlayStation Plus. On pourrait penser à plus de contenus exclusifs ou à de nouvelles fonctionnalités, en réalité, la compagnie ne se cache pas vouloir ajuster sa stratégie tarifaire.

Doit-on s’attendre à une prochaine hausse des prix du PlayStation Plus ? Il y a deux mois, Sony avait déjà augmenté les prix de son service dans plus d’une vingtaine de pays, hors Europe et États-Unis, mais cette fois, personne ne serait épargnée. Lors de la présentation de son bilan financier, la branche divertissement de Sony a fait une allusion à peine voilée à une future augmentation des tarifs d’abonnement.

Les abonnés choisissent de plus en plus les formules Premium et Extra

Lors de cet entretien avec les investisseurs, Hideaki Nishino a au moins le mérite d’assumer l’objectif derrière le prochain réajustement tarifaire : « Le service PlayStation Plus offre une grande valeur ajoutée à nos joueurs, et nous continuerons à ajouter de la valeur et à ajuster notre stratégie tarifaire de manière dynamique afin de maximiser les profits« . Il est clair est net que cet ajout de valeur prendrait entre autres la forme d’une augmentation des prix du PlayStation Plus, reste à savoir de combien.

Les plus gros jeux PlayStation sont sur le PlayStation Plus Extra // Source : Sony

La dernière augmentation globale remonte à 2023 et une nouvelle hausse seulement deux trois ans après ne pourrait que freiner le croissance déjà timide du service. Cette décision est pourtant motivée par un constat très simple comme le résume Eric Lempel, vice-président de Sony Interactive Entertainment : « Comme partout ailleurs dans le monde, nous devons revoir nos prix et nous adapter aux conditions du marché« .

Une éventuelle désertion des abonnés n’a pas non plus l’air d’effrayer les cadres de Sony qui rapportent que les joueurs se dirigent de plus en plus vers les formules Extra et Premium du PlayStation Plus.

Nous avons déjà constaté une tendance vers les formules haut de gamme dans notre service, comme en témoigne la répartition des abonnés obtenue au cours de l’exercice 2024, où environ 38 % des joueurs sont désormais abonnés aux formules Extra et Premium du PlayStation Plus Hideaki Nishino, président et CEO de Sony Interactive Entertainment

Aux yeux de Sony, le PlayStation Plus est surtout stimulé par l’engagement de ses abonnés qui seraient donc enclins à payer plus cher pour continuer à profiter de la valeur ajoutée du service. Ce sont là les constatations tirées de la hausse des prix du PS Plus en 2023 mais rien ne garantit qu’il en sera de même pour celle à venir.

